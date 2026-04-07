Universidad de Panamá busca crédito tras recorte de $47.8 millones

La Universidad de Panamá reafirmó su compromiso con los acuerdos laborales del personal administrativo para 2026, al anunciar la gestión de un crédito suplementario tras un recorte de B/.47.8 millones en su presupuesto de funcionamiento.

En un comunicado firmado por el rector Eduardo Flores Castro, la institución explicó que su anteproyecto de presupuesto ascendía a:

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B/.412.6 millones

Sin embargo, durante el proceso de aprobación:

Se redujeron B/.47.8 millones del rubro de funcionamiento

del rubro de funcionamiento Esto representa un 14% menos en comparación con 2025

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La universidad advirtió que esta disminución afecta directamente su capacidad para cumplir compromisos financieros, incluyendo los laborales.

Escenario “excepcional”

La administración calificó el recorte como uno de los más significativos en los últimos años, lo que obligará a:

Limitar nuevas erogaciones

Ajustar su planificación financiera

Priorizar obligaciones esenciales

Prioridad: escala salarial y acuerdos laborales

El anteproyecto contemplaba como prioridades:

La tercera etapa de la escala salarial

La implementación del Manual de Cargos

Ambos puntos establecidos en la Convención Colectiva 2024-2028.

Gestión de crédito suplementario

diplomas digitales Universidad de Panamá

Ante este panorama, la universidad anunció acciones concretas:

Solicitud de crédito suplementario ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Aprobación por el Consejo Administrativo mediante la Resolución N.° 2-26 SGP

Estos fondos estarán destinados a cubrir la última fase de la escala salarial del personal administrativo.

Compromiso institucional

La Universidad de Panamá subrayó que:

Cumplir los acuerdos laborales es una obligación jurídica y ética

Mantendrá gestiones ante las autoridades

Promoverá soluciones sostenibles

También reconoció el impacto de la situación en el personal y reiteró su disposición al diálogo.