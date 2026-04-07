Puente de las Américas: Empresa Panama Oil Terminals emite comunicado tras incendio

La empresa Panama Oil Terminals S.A. emitió un comunicado oficial sobre el incendio ocurrido la tarde de ayer, provocado por la explosión de camiones cisterna de combustible bajo el Puente de las Américas , siniestro que dejó un saldo de varios heridos y una persona fallecida.

La compañía aclaró que el accidente involucró a un camión dentro de áreas operadas por Environmental Solutions Development Inc., empresa con la cual Panama Oil Terminals S.A. mantiene un contrato de subarrendamiento de tanques y áreas operativas. Dicho acuerdo se da bajo el marco de la concesión No. A-2008-20211, otorgada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

"Desde el momento del accidente, Panama Oil Terminals S.A. ha activado sus protocolos de repuesta ante emergencias y está colaborando plenamente con las autoridades competentes, incluidos los cuerpos de socorro y las instituciones encargadas de la investigación", indicó la empresa.

Finalmente, la organización aseguró que redoblará esfuerzos para prevenir que este tipo de situaciones se repitan y afirmó que seguirá de cerca el desarrollo de las investigaciones por parte de las autoridades judiciales y administrativas.