Reabren el puente de las Américas en Panamá a vehículos, con restricción para camiones y buses grandes

Reabren el puente de las Américas en Panamá a vehículos

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recomendó la reapertura parcial del Puente de Las Américas , tras la inspección técnica realizada este martes, permitiendo el tránsito de vehículos livianos.

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Vehículos que sí pueden circular

Según el MOP, podrán transitar:

Motos

Autos sedanes

Pick ups

Camionetas

Microbuses

Coasters

Vehículos restringidos en el puente de Las Américas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041607867023716460?s=20&partner=&hide_thread=false Tras inspección técnica realizada este martes, el Ministerio de Obras Públicas recomienda la reapertura al tráfico del Puente de las Américas para: motos, autos sedanes, pick ups, camionetas, microbuses y coasters.



"Se restringe el paso de buses grandes y todo tipo de camiones,… pic.twitter.com/plNSAO2JOL — Telemetro Reporta (@TReporta) April 7, 2026

Se mantiene la restricción para:

Buses grandes

Todo tipo de camiones

Excepción: vehículos de emergencia

Evaluación técnica previa

La reapertura se da luego de las inspecciones realizadas tras la explosión de un camión cisterna, que generó preocupación por posibles afectaciones en la estructura del puente.

Medida temporal

Las autoridades indicaron que esta apertura es parcial y responde a criterios de seguridad, mientras continúan las evaluaciones.

El cierre del puente provocó una fuerte congestión vehicular y obligó a implementar medidas como: