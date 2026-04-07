Panamá Nacionales -  7 de abril de 2026 - 15:26

Reabren el puente de las Américas en Panamá a vehículos, con restricción para camiones y buses grandes

MOP reabre el Puente de Las Américas tras inspección, pero restringe camiones y buses grandes. Conoce los detalles.

Reabren el puente de las Américas en Panamá a vehículos

Reabren el puente de las Américas en Panamá a vehículos

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recomendó la reapertura parcial del Puente de Las Américas, tras la inspección técnica realizada este martes, permitiendo el tránsito de vehículos livianos.

Vehículos que sí pueden circular

Según el MOP, podrán transitar:

  • Motos
  • Autos sedanes
  • Pick ups
  • Camionetas
  • Microbuses
  • Coasters

Vehículos restringidos en el puente de Las Américas

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Se mantiene la restricción para:

  • Buses grandes
  • Todo tipo de camiones

Excepción: vehículos de emergencia

Evaluación técnica previa

La reapertura se da luego de las inspecciones realizadas tras la explosión de un camión cisterna, que generó preocupación por posibles afectaciones en la estructura del puente.

Medida temporal

Las autoridades indicaron que esta apertura es parcial y responde a criterios de seguridad, mientras continúan las evaluaciones.

El cierre del puente provocó una fuerte congestión vehicular y obligó a implementar medidas como:

  • Inversión de carriles
  • Restricciones de transporte pesado
  • Ajustes en jornadas laborales y académicas
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