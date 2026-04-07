Reabren el puente de las Américas en Panamá a vehículos, con restricción para camiones y buses grandes

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recomendó la reapertura parcial del Puente de Las Américas, tras la inspección técnica realizada este martes, permitiendo el tránsito de vehículos livianos.
Vehículos que sí pueden circular
Según el MOP, podrán transitar:
- Motos
- Autos sedanes
- Pick ups
- Camionetas
- Microbuses
- Coasters
Vehículos restringidos en el puente de Las Américas
Se mantiene la restricción para:
- Buses grandes
- Todo tipo de camiones
Excepción: vehículos de emergencia
Evaluación técnica previa
La reapertura se da luego de las inspecciones realizadas tras la explosión de un camión cisterna, que generó preocupación por posibles afectaciones en la estructura del puente.
Medida temporal
Las autoridades indicaron que esta apertura es parcial y responde a criterios de seguridad, mientras continúan las evaluaciones.
El cierre del puente provocó una fuerte congestión vehicular y obligó a implementar medidas como:
- Inversión de carriles
- Restricciones de transporte pesado
- Ajustes en jornadas laborales y académicas