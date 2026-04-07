Panamá Nacionales -  7 de abril de 2026 - 14:58

MITRADEL detecta irregularidades en Panama Oil Terminals tras explosión que dejó un muerto

MITRADEL halla trabajador sin permiso y labores de riesgo tras explosión en Panama Oil Terminals que dejó un muerto.

MITRADEL detecta irregularidades en Panama Oil Terminals

MITRADEL detecta irregularidades en Panama Oil Terminals

@MITRADEL
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) detectó presuntas irregularidades durante una inspección en la empresa Panama Oil Terminals S. A., tras la explosión de un camión cisterna que dejó un trabajador fallecido y afectó la estructura del Puente de Las Américas.

MITRADEL detecta irregularidades tras explosión en Panama Oil

Según el informe preliminar, las autoridades identificaron:

  • Un trabajador extranjero sin permiso laboral vigente desde 2021
  • Ejecución de labores catalogadas como de alto riesgo

La empresa opera en áreas administradas por Environmental Solutions Development Inc..

Contenido relacionado: ATTT restringe camiones en Vía Centenario por cierre del puente de Las Américas

Inician investigaciones

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El MITRADEL informó que estos hallazgos motivaron el inicio de investigaciones para:

  • Determinar responsabilidades
  • Verificar cumplimiento de normas laborales
  • Prevenir futuros incidentes

Llamado del Gobierno

La ministra Jackeline Muñoz reiteró que las empresas deben: “Cumplir con la ley y proteger a su gente”.

La diligencia contó con la participación de:

  • Dirección Nacional de Inspección
  • Dirección de Trabajo

Forma parte de las acciones del Gobierno tras el incidente que también generó preocupación por:

  • La seguridad laboral
  • Las condiciones operativas de la empresa
  • El impacto en la infraestructura del puente
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