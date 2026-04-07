MITRADEL detecta irregularidades en Panama Oil Terminals tras explosión que dejó un muerto

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) detectó presuntas irregularidades durante una inspección en la empresa Panama Oil Terminals S. A., tras la explosión de un camión cisterna que dejó un trabajador fallecido y afectó la estructura del Puente de Las Américas.
- Un trabajador extranjero sin permiso laboral vigente desde 2021
- Ejecución de labores catalogadas como de alto riesgo
La empresa opera en áreas administradas por Environmental Solutions Development Inc..
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Inician investigaciones
El MITRADEL informó que estos hallazgos motivaron el inicio de investigaciones para:
- Determinar responsabilidades
- Verificar cumplimiento de normas laborales
- Prevenir futuros incidentes
Llamado del Gobierno
La ministra Jackeline Muñoz reiteró que las empresas deben: “Cumplir con la ley y proteger a su gente”.
La diligencia contó con la participación de:
- Dirección Nacional de Inspección
- Dirección de Trabajo
Forma parte de las acciones del Gobierno tras el incidente que también generó preocupación por:
- La seguridad laboral
- Las condiciones operativas de la empresa
- El impacto en la infraestructura del puente