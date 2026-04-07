MITRADEL detecta irregularidades en Panama Oil Terminals tras explosión que dejó un muerto

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) detectó presuntas irregularidades durante una inspección en la empresa Panama Oil Terminals S. A., tras la explosión de un camión cisterna que dejó un trabajador fallecido y afectó la estructura del Puente de Las Américas.

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Un trabajador extranjero sin permiso laboral vigente desde 2021

Ejecución de labores catalogadas como de alto riesgo

La empresa opera en áreas administradas por Environmental Solutions Development Inc..

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Inician investigaciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041602722776875086?s=20&partner=&hide_thread=false Personal del @MitradelPma llevó a cabo una inspección en la empresa Panamá Oil Terminals, S. A. que opera en las áreas administradas por la empresa Environmental Solutions Development Inc., donde se registró una explosión que ocasionó la muerte de un trabajador y dejó otros… pic.twitter.com/DY35PJNCcD — Telemetro Reporta (@TReporta) April 7, 2026

El MITRADEL informó que estos hallazgos motivaron el inicio de investigaciones para:

Determinar responsabilidades

Verificar cumplimiento de normas laborales

Prevenir futuros incidentes

Llamado del Gobierno

La ministra Jackeline Muñoz reiteró que las empresas deben: “Cumplir con la ley y proteger a su gente”.

La diligencia contó con la participación de:

Dirección Nacional de Inspección

Dirección de Trabajo

Forma parte de las acciones del Gobierno tras el incidente que también generó preocupación por: