MITRADEL pide teletrabajo y no descontar salario por cierre del Puente de Las Américas

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ), Jackelyn Muñoz, reiteró el llamado a la empresa privada a flexibilizar horarios, aplicar teletrabajo y evitar descuentos salariales ante el cierre del Puente de Las Américas.

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La titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) enfatizó que esta situación requiere comprensión por parte de los empleadores.

“Es una situación excepcional… solicitamos que no hagan descuentos”, expresó.

Ministra del MITRADEL pide teletrabajo y no descontar salario por cierre del puente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041492222533644427?s=20&partner=&hide_thread=false Ante el cierre temporal del Puente de las Américas, la ministra de Trabajo, @Jackyenpositivo Muñoz, reiteró el llamado a la empresa privada a flexibilizar los horarios y considerar el teletrabajo para colaboradores de Panamá Oeste, y no realizar descuentos: “siempre es una… pic.twitter.com/EmsGiMc6pn — Telemetro Reporta (@TReporta) April 7, 2026

Muñoz destacó que el teletrabajo es una opción viable para reducir el impacto en la movilidad, especialmente para colaboradores que:

Residen en Panamá Oeste

Trabajan en la capital

Se trasladan entre ambas zonas

Movilidad complicada

La ministra advirtió que el traslado será complejo debido a las afectaciones viales, por lo que pidió:

Flexibilizar horarios de entrada

Considerar retrasos

Evitar traslados innecesarios

El MITRADEL reiteró que las medidas buscan salvaguardar el bienestar de los trabajadores, en medio de una situación que escapa del control de los ciudadanos.