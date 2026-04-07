MITRADEL pide teletrabajo y no descontar salario por cierre del Puente de Las Américas

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackelyn Muñoz, reiteró el llamado a la empresa privada a flexibilizar horarios, aplicar teletrabajo y evitar descuentos salariales ante el cierre del Puente de Las Américas.
La titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) enfatizó que esta situación requiere comprensión por parte de los empleadores.
“Es una situación excepcional… solicitamos que no hagan descuentos”, expresó.
Ministra del MITRADEL pide teletrabajo y no descontar salario por cierre del puente
Muñoz destacó que el teletrabajo es una opción viable para reducir el impacto en la movilidad, especialmente para colaboradores que:
- Residen en Panamá Oeste
- Trabajan en la capital
- Se trasladan entre ambas zonas
Movilidad complicada
La ministra advirtió que el traslado será complejo debido a las afectaciones viales, por lo que pidió:
- Flexibilizar horarios de entrada
- Considerar retrasos
- Evitar traslados innecesarios
El MITRADEL reiteró que las medidas buscan salvaguardar el bienestar de los trabajadores, en medio de una situación que escapa del control de los ciudadanos.