Panamá Nacionales -  7 de abril de 2026 - 08:37

MITRADEL pide teletrabajo y no descontar salario por cierre del Puente de Las Américas

La ministra del MITRADEL pide teletrabajo y no hacer descuentos a trabajadores por cierre del Puente de Las Américas. Conoce las recomendaciones.

MITRADEL pide teletrabajo y no descontar salario

MITRADEL pide teletrabajo y no descontar salario

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackelyn Muñoz, reiteró el llamado a la empresa privada a flexibilizar horarios, aplicar teletrabajo y evitar descuentos salariales ante el cierre del Puente de Las Américas.

La titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) enfatizó que esta situación requiere comprensión por parte de los empleadores.

“Es una situación excepcional… solicitamos que no hagan descuentos”, expresó.

Ministra del MITRADEL pide teletrabajo y no descontar salario por cierre del puente

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Muñoz destacó que el teletrabajo es una opción viable para reducir el impacto en la movilidad, especialmente para colaboradores que:

  • Residen en Panamá Oeste
  • Trabajan en la capital
  • Se trasladan entre ambas zonas

Movilidad complicada

La ministra advirtió que el traslado será complejo debido a las afectaciones viales, por lo que pidió:

  • Flexibilizar horarios de entrada
  • Considerar retrasos
  • Evitar traslados innecesarios

El MITRADEL reiteró que las medidas buscan salvaguardar el bienestar de los trabajadores, en medio de una situación que escapa del control de los ciudadanos.

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