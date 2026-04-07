Panamá Nacionales -  7 de abril de 2026 - 08:24

Explosión en La Boca en Panamá: un muerto y heridos; evalúan estado del puente de las Américas

Explosión de cisternas en La Boca deja un muerto y heridos. Investigan causas y evalúan daños en el Puente de Las Américas.

Explosión en La Boca en Panamá

Explosión en La Boca en Panamá

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Cuerpo de Bomberos de Panamá confirmó que ya se inició una investigación para determinar las causas de la explosión de camiones cisterna registrada en el sector de La Boca, hecho que dejó una víctima fatal y varios heridos.

Explosión en La Boca en Panamá: Víctima fatal y personas heridas

El capitán Caleb Rodríguez informó que:

  • Una persona falleció en el lugar
  • Dos personas sufrieron quemaduras de primer grado
  • Dos bomberos resultaron afectados, pero se mantienen estables

Personal de DINASEPI ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó la explosión.

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“Es muy prematuro comunicar a la ciudadanía las causas del incendio”, señaló Rodríguez, indicando que se espera avanzar en el proceso lo antes posible. “Es muy prematuro comunicar a la ciudadanía las causas del incendio”, señaló Rodríguez, indicando que se espera avanzar en el proceso lo antes posible.

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Posibles afectaciones al puente

El incidente generó preocupación sobre la estructura del Puente de Las Américas.

Según explicó el capitán, el fuego pudo haber generado:

  • Fatiga en los herrajes de la estructura
  • Posibles afectaciones por altas temperaturas

No obstante, aclaró que será el Ministerio de Obras Públicas (MOP) el encargado de realizar las pruebas técnicas y determinar si el puente es seguro para reabrir.

Bomberos apoyan labores técnicas

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El Cuerpo de Bomberos se mantendrá en el área:

  • Custodiando la zona
  • Apoyando maniobras de seguridad
  • Brindando respaldo en rescates durante inspecciones

Las autoridades mantienen activo el operativo en el área mientras avanzan las investigaciones, en un hecho que ha generado impacto en la movilidad y la seguridad vial del país.

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