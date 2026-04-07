Explosión en La Boca en Panamá: un muerto y heridos; evalúan estado del puente de las Américas

El Cuerpo de Bomberos de Panamá confirmó que ya se inició una investigación para determinar las causas de la explosión de camiones cisterna registrada en el sector de La Boca, hecho que dejó una víctima fatal y varios heridos.

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Una persona falleció en el lugar

Dos personas sufrieron quemaduras de primer grado

Dos bomberos resultaron afectados, pero se mantienen estables

Personal de DINASEPI ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó la explosión.

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“Es muy prematuro comunicar a la ciudadanía las causas del incendio”, señaló Rodríguez, indicando que se espera avanzar en el proceso lo antes posible. “Es muy prematuro comunicar a la ciudadanía las causas del incendio”, señaló Rodríguez, indicando que se espera avanzar en el proceso lo antes posible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041488753399603341?s=20&partner=&hide_thread=false Personal de Dinasepi del Cuerpo de Bomberos ha iniciado una investigación para determinar las causas de la explosión de camiones cisterna en el sector de La Boca.



El capitán del Cuerpo de Bomberos, Caleb Rodríguez, confirmó que en el lugar falleció una persona y otras dos… pic.twitter.com/sPsBUfh5w6 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 7, 2026

Posibles afectaciones al puente

El incidente generó preocupación sobre la estructura del Puente de Las Américas.

Según explicó el capitán, el fuego pudo haber generado:

Fatiga en los herrajes de la estructura

Posibles afectaciones por altas temperaturas

No obstante, aclaró que será el Ministerio de Obras Públicas (MOP) el encargado de realizar las pruebas técnicas y determinar si el puente es seguro para reabrir.

Bomberos apoyan labores técnicas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041483249063514235?s=20&partner=&hide_thread=false “Nosotros como especialistas en extinción de incendios solamente vamos a estar en el lugar custodiando y realizando maniobras, pero en el tema de seguridad, aquellas personas que van a estar en altura realizando inspecciones nosotros vamos a apoyarlos en tema de rescate”, Caleb… pic.twitter.com/aA3QG2WdAb — Telemetro Reporta (@TReporta) April 7, 2026

El Cuerpo de Bomberos se mantendrá en el área:

Custodiando la zona

Apoyando maniobras de seguridad

Brindando respaldo en rescates durante inspecciones

Las autoridades mantienen activo el operativo en el área mientras avanzan las investigaciones, en un hecho que ha generado impacto en la movilidad y la seguridad vial del país.