Explosión en La Boca en Panamá: un muerto y heridos; evalúan estado del puente de las Américas

El Cuerpo de Bomberos de Panamá confirmó que ya se inició una investigación para determinar las causas de la explosión de camiones cisterna registrada en el sector de La Boca, hecho que dejó una víctima fatal y varios heridos.
- Una persona falleció en el lugar
- Dos personas sufrieron quemaduras de primer grado
- Dos bomberos resultaron afectados, pero se mantienen estables
Personal de DINASEPI ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó la explosión.
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Posibles afectaciones al puente
El incidente generó preocupación sobre la estructura del Puente de Las Américas.
Según explicó el capitán, el fuego pudo haber generado:
- Fatiga en los herrajes de la estructura
- Posibles afectaciones por altas temperaturas
No obstante, aclaró que será el Ministerio de Obras Públicas (MOP) el encargado de realizar las pruebas técnicas y determinar si el puente es seguro para reabrir.
Bomberos apoyan labores técnicas
El Cuerpo de Bomberos se mantendrá en el área:
- Custodiando la zona
- Apoyando maniobras de seguridad
- Brindando respaldo en rescates durante inspecciones
Las autoridades mantienen activo el operativo en el área mientras avanzan las investigaciones, en un hecho que ha generado impacto en la movilidad y la seguridad vial del país.