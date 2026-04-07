Panamá Nacionales -  7 de abril de 2026 - 15:36

MOP habilita el Puente de las Américas: ¿qué vehículos pueden transitar?

El MOP prohibió el paso del buses grandes y todo tipo de camiones por el Puente de las Américas tras su reapertura.

MOP habilita el Puente de las Américas.

MOP habilita el Puente de las Américas.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó la reapertura del Puente de las Américas tras culminar las inspecciones técnicas iniciales. Sin embargo, el tránsito está permitido únicamente para motocicletas, automóviles tipo sedán, pick-ups, camionetas, microbuses y buses tipo coaster.

Restricciones de peso y equipo pesado:

  • Puente de las Américas: Queda estrictamente prohibido el paso de buses grandes y todo tipo de camiones (excepto vehículos de emergencia).
  • Vía Centenario (ATTT): Se establece una restricción provisional para el transporte de carga en los siguientes horarios de alta demanda, a partir de hoy, martes 7 de abril: mañana: 4:00 a.m. a 8:00 a.m. y tarde: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Monitoreo en el Puente de las Américas por 7 días

El MOP mantendrá un monitoreo constante durante los próximos siete días para evaluar el comportamiento estructural del puente bajo carga vehicular real. Durante este periodo, se realizarán mediciones topográficas de precisión y ensayos técnicos adicionales para garantizar la seguridad a largo plazo de la infraestructura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041607867023716460&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Puente de las Américas: "Nos preparamos para el peor escenario", asegura SINAPROC tras inspección

Puente de las Américas en Panamá: ¿cuándo será reabierto? MOP inspecciona y evalúa su seguridad

MOP ordena cierre temporal del Puente de las Américas tras incendio

Recomendadas

Más Noticias