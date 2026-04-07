MOP habilita el Puente de las Américas: ¿qué vehículos pueden transitar?

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó la reapertura del Puente de las Américas tras culminar las inspecciones técnicas iniciales. Sin embargo, el tránsito está permitido únicamente para motocicletas, automóviles tipo sedán, pick-ups, camionetas, microbuses y buses tipo coaster.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041607867023716460&partner=&hide_thread=false
Tras inspección técnica realizada este martes, el Ministerio de Obras Públicas recomienda la reapertura al tráfico del Puente de las Américas para: motos, autos sedanes, pick ups, camionetas, microbuses y coasters.— Telemetro Reporta (@TReporta) April 7, 2026
"Se restringe el paso de buses grandes y todo tipo de camiones,… pic.twitter.com/plNSAO2JOL