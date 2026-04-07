Pago a jubilados y pensionados en Panamá: quiénes no recibirán el bono de $50 la próxima semana

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que el próximo 17 de abril realizará el pago de la segunda quincena junto con el bono permanente de B/.50.00 para jubilados y pensionados, aunque no todos los beneficiarios recibirán este aporte.
- Segunda quincena del mes
- Bono permanente de B/.50.00
El pago aplicará tanto para:
- Beneficiarios por ACH
- Retiro mediante cheque en agencias
¿Quiénes no recibirán el bono?
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La CSS ha establecido un requisito clave:
No recibirán el bono quienes:
- No estaban activos en planilla al 14 de junio de 2024
- No cumplen con los criterios del programa
¿Quiénes sí aplican?
El bono está dirigido a:
- Jubilados del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
- Pensionados del Subsistema Mixto
- Beneficiarios de Riesgos Profesionales
Siempre que cumplan con el requisito de registro previo.
Requisito fundamental
Para acceder al beneficio, los usuarios deben:
- Haber estado activos en planilla antes del 14 de junio de 2024
- Mantener su estatus vigente en el sistema
Este pago forma parte del apoyo económico establecido por ley para mejorar los ingresos de jubilados y pensionados en el país.