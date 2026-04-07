Pago a jubilados y pensionados en Panamá: quiénes no recibirán el bono de $50 la próxima semana

Pago a jubilados y pensionados en Panamá

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que el próximo 17 de abril realizará el pago de la segunda quincena junto con el bono permanente de B/.50.00 para jubilados y pensionados , aunque no todos los beneficiarios recibirán este aporte.

Según el calendario oficial, ese día se depositará:

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Segunda quincena del mes

Bono permanente de B/.50.00

El pago aplicará tanto para:

Beneficiarios por ACH

Retiro mediante cheque en agencias

¿Quiénes no recibirán el bono?

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La CSS ha establecido un requisito clave:

No recibirán el bono quienes:

No estaban activos en planilla al 14 de junio de 2024

No cumplen con los criterios del programa

¿Quiénes sí aplican?

Pago a jubilados y pensionados @Nono

El bono está dirigido a:

Jubilados del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

Pensionados del Subsistema Mixto

Beneficiarios de Riesgos Profesionales

Siempre que cumplan con el requisito de registro previo.

Requisito fundamental

Para acceder al beneficio, los usuarios deben:

Haber estado activos en planilla antes del 14 de junio de 2024

Mantener su estatus vigente en el sistema

Este pago forma parte del apoyo económico establecido por ley para mejorar los ingresos de jubilados y pensionados en el país.