Panamá Nacionales -  30 de marzo de 2026 - 13:45

Este miércoles 1 de abril jubilados y pensionados en Panamá recibirán su pago por ACH y cheque

La CSS depositará el primer pago a jubilados y pensionados correspondiente al mes de abril. Consulta la fecha del bono permanente.

Pago a jubilados y pensionados

Pago a jubilados y pensionados

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario de pago para jubilados y pensionados correspondiente a la quincena de abril de 2026. El desembolso se realizará este miércoles 1 de abril, tanto para quienes reciben su dinero por transferencia bancaria (ACH) como por cheque.

Fecha oficial de pago a jubilados y pensionados

  • Miércoles 1 de abril de 2026
  • Pago por ACH
  • Pago por cheque

¿Quiénes cobran por ACH y cheque?

Jubilados y pensionados - ACH.jpg

La Caja de Seguro Social detalló que:

  • Los beneficiarios afiliados al sistema bancario recibirán su pago directamente por ACH
  • Quienes cobran por cheque deberán acudir al Edificio Bolívar para retirar su dinero

Importante mencionar que los jubilados y pensionados recibirán el primer pago del bono permanente correspondiente al año 2026, será entregado en la segunda quincena del mes de abril (Viernes 17) y estará disponible para el sistema ACH y cheque.

Recomendaciones para los beneficiarios

  • Verificar con anticipación su método de pago
  • Evitar aglomeraciones al retirar cheque
  • Consultar canales oficiales para cualquier actualización
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