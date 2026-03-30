Este miércoles 1 de abril jubilados y pensionados en Panamá recibirán su pago por ACH y cheque

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario de pago para jubilados y pensionados correspondiente a la quincena de abril de 2026. El desembolso se realizará este miércoles 1 de abril, tanto para quienes reciben su dinero por transferencia bancaria (ACH) como por cheque.
Fecha oficial de pago a jubilados y pensionados
- Miércoles 1 de abril de 2026
- Pago por ACH
- Pago por cheque
¿Quiénes cobran por ACH y cheque?
La Caja de Seguro Social detalló que:
- Los beneficiarios afiliados al sistema bancario recibirán su pago directamente por ACH
- Quienes cobran por cheque deberán acudir al Edificio Bolívar para retirar su dinero
Importante mencionar que los jubilados y pensionados recibirán el primer pago del bono permanente correspondiente al año 2026, será entregado en la segunda quincena del mes de abril (Viernes 17) y estará disponible para el sistema ACH y cheque.
Recomendaciones para los beneficiarios
- Verificar con anticipación su método de pago
- Evitar aglomeraciones al retirar cheque
- Consultar canales oficiales para cualquier actualización