Próximo pago a jubilados y pensionados será el miércoles 1 de abril.

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que el próximo miércoles 1 de abril de 2026 iniciará el desembolso dirigido a jubilados y pensionados correspondientes al mes de abril. El pago se efectuará de manera simultánea para ambas modalidades de cobro.
Por su parte, los jubilados que aún cobran mediante cheque podrán retirar sus pagos el mismo miércoles 1 de abril, acudiendo a los centros de pago y agencias administrativas habilitadas por la institución en todo el país.
La CSS insta a los adultos mayores a seguir las medidas de seguridad al momento de realizar sus retiros.
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Pagos a jubilados y pensionados 2026: abril y mayo
Abril
- ACH y cheque: miércoles 1 y viernes 17 de abril
Mayo
- ACH: lunes 4 y martes 19 de mayo
- Cheque: martes 5 y miércoles 20 de mayo
Calendario de pagos a jubilados y pensionados aquí.
Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos
- La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
- Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.