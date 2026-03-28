Próximo pago a jubilados y pensionados será el miércoles 1 de abril.

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que el próximo miércoles 1 de abril de 2026 iniciará el desembolso dirigido a jubilados y pensionados correspondientes al mes de abril. El pago se efectuará de manera simultánea para ambas modalidades de cobro.

Los beneficiarios que reciben sus pagos a través de Acreditamiento Bancario (ACH) o retiros en cajeros automáticos verán sus fondos disponibles durante el día.

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Por su parte, los jubilados que aún cobran mediante cheque podrán retirar sus pagos el mismo miércoles 1 de abril, acudiendo a los centros de pago y agencias administrativas habilitadas por la institución en todo el país.

La CSS insta a los adultos mayores a seguir las medidas de seguridad al momento de realizar sus retiros.

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Pagos a jubilados y pensionados 2026: abril y mayo

Abril

ACH y cheque: miércoles 1 y viernes 17 de abril

Mayo

ACH: lunes 4 y martes 19 de mayo

Cheque: martes 5 y miércoles 20 de mayo

Calendario de pagos a jubilados y pensionados aquí.

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos