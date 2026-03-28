Proponen aumento a jubilados que ganan menos de B/.600: diputada Grace Hernández explica el proyecto

Jubilados participan del proyecto de ley que busca un aumento de B/. 600.00.

En la Asamblea Nacional se discute un proyecto de ley 491 que contempla un aumento económico para jubilados y pensionados que reciben menos de B/.600.00, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad económica y bienestar para este sector de la población panameña, estimado en cerca de 95 mil personas .

En entrevista, la diputada del Movimiento Otro Camino, Grace Hernández, proponente de la iniciativa, aprobada recientemente en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas, detalló aspectos relacionados con el financiamiento, el alcance del proyecto y los mecanismos de distribución de los fondos.

Le podría interesar: Pago a jubilados y pensionados: fecha del bono permanente de 2026

¿La ley beneficiará únicamente a los jubilados actuales o también a los futuros?

La ley está dirigida a quienes reciben menos de B/.600, bajo un principio de bienestar social, como lo establece la Constitución. Es una iniciativa pensada desde la empatía, para apoyar a quienes menos ingresos tienen, independientemente de dónde reciben o en qué momento hayan accedido a su jubilación.

¿De dónde saldrá el presupuesto para el aumento a los jubilados?

Está puesto un mecanismo de recolección de fondos que no afecten directamente al país, especialmente en el área portuaria. Además, en el segundo debate se estarán incorporando nuevas propuestas para robustecer este fideicomiso. Esto requiere el respaldo de todos, entendiendo que el costo de vida ha cambiado y los jubilados necesitan ese apoyo.

Ajuste salarial para jubilados Diputada Grace Hernández durante la discusión en primer debate del proyecto de ley. Eric Osorio/ AN

Sobre los cargos a contenedores: ¿de cuánto será el monto y a qué aplicará?

Ese es uno de varios ingresos contemplados dentro del fideicomiso. Se continúa trabajando de manera responsable en la identificación de más fuentes de financiamiento.

Lo importante es que este mecanismo sea sostenible y responda a una visión humana, con responsabilidad y voluntad financiera, y no estrese la economía lo al, todo lo contrario, la impulse.

¿A qué se refiere el proyecto de ley con la creación de un fideicomiso?

Se trata de un fideicomiso administrado por el Estado, diseñado para no ser parte de la Caja de Seguro Social. Este instrumento permitirá canalizar los recursos y hacer llegar los aportes adicionales directamente a los jubilados. Los mismos que hoy, no tienen posibilidad de buscar trabajo.

¿Se trata de un ajuste salarial? ¿Cómo se aplicará el pago?

No es un ajuste salarial. La Asamblea no tiene la facultad de hacer ajustes de ese tipo.

Por eso se crea el fideicomiso, que funcionará como un mecanismo de apoyo económico adicional para mejorar la calidad de vida de quienes reciben menos de B/.600 y como es un complemento especial, se propone aportar trimestralmente.

Ajuste salarial para jubilados Participación de jubilados e invitados en la discusión del proyecto de ley. Eric Osorio/ AN

¿Los pensionados también podrán aplicar?

Sí. El beneficio está contemplado para jubilados y pensionados, estamos incluyendo a todos.

¿Qué sectores se han pronunciado en contra del proyecto de ley?

No hay una oposición real que yo sepa. Sin embargo, como en toda iniciativa, pueden existir opiniones diversas. Aun así, el enfoque principal es atender una necesidad real de los jubilados que menos ganan y mover la economía del barrio.

¿Representantes del Órgano Ejecutivo participaron en el primer debate?

No participaron en el primer debate. Se espera su presencia y aportes en el segundo debate.

Jubilados y pensionados - ACH.jpg En 2024, se aprobó un bono permanente de B/. 140.00 a jubilados y pensionados panameños. CSS

¿Qué otras disposiciones implica el proyecto de ley?

El enfoque principal del proyecto es brindar apoyo a los jubilados y pensionados. Cualquier propuesta adicional que fortalezca esta iniciativa será bienvenida.

Los ingresos no podrán ser utilizados en préstamos o demás. Es solo para ser utilizado en sus necesidades y de paso inyectar a la economía de barrio.

¿La diputada Grace Hernández tiene otros proyectos para los jubilados?

Actualmente, este es el proyecto prioritario y en el que se están concentrando los esfuerzos, dada su importancia para este sector.