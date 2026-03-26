Panamá Nacionales -  26 de marzo de 2026 - 09:13

Ajuste al salario de jubilados y pensionados: ¿Quién pagará el aumento según el proyecto ley 491?

Proyecto de ley propone ajuste a jubilados y pensionados que ganan menos de 600 balboas. CSS y Contraloría serían las encargadas del pago.

Ajuste al salario de jubilados y pensionados

Ajuste al salario de jubilados y pensionados

CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 491, que propone un ajuste al ingreso de jubilados y pensionados que reciben menos de 600 balboas. La iniciativa es impulsada por la diputada Graciela Hernández y busca mejorar las condiciones económicas de este sector vulnerable.

¿Quién pagará el ajuste a los jubilados y pensionados?

De acuerdo con el proyecto, los pagos serían realizados a través de:

  • Caja de Seguro Social (CSS)
  • Contraloría General de la República

Ambas entidades tendrían la responsabilidad de ejecutar los desembolsos del fondo.

¿A quién beneficiará?

JUBILADOS

La propuesta está dirigida a:

  • Jubilados y pensionados con ingresos menores a B/. 600

Según estimaciones, cerca de 95 mil panameños podrían beneficiarse con este ajuste.

Un fondo con enfoque social

El proyecto plantea la creación de un fondo que funcionará como:

  • Instrumento de asistencia social
  • Mecanismo de apoyo económico universal
  • Medida ante la vulnerabilidad económica actual

El objetivo es garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad económica y bienestar. Tras su aprobación en primer debate, el proyecto deberá avanzar a las siguientes fases dentro de la Asamblea Nacional de Panamá antes de convertirse en ley.

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