Ajuste al salario de jubilados y pensionados: ¿Quién pagará el aumento según el proyecto ley 491?

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 491, que propone un ajuste al ingreso de jubilados y pensionados que reciben menos de 600 balboas. La iniciativa es impulsada por la diputada Graciela Hernández y busca mejorar las condiciones económicas de este sector vulnerable.
¿Quién pagará el ajuste a los jubilados y pensionados?
De acuerdo con el proyecto, los pagos serían realizados a través de:
- Caja de Seguro Social (CSS)
- Contraloría General de la República
Ambas entidades tendrían la responsabilidad de ejecutar los desembolsos del fondo.
¿A quién beneficiará?
La propuesta está dirigida a:
- Jubilados y pensionados con ingresos menores a B/. 600
Según estimaciones, cerca de 95 mil panameños podrían beneficiarse con este ajuste.
Un fondo con enfoque social
El proyecto plantea la creación de un fondo que funcionará como:
- Instrumento de asistencia social
- Mecanismo de apoyo económico universal
- Medida ante la vulnerabilidad económica actual
El objetivo es garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad económica y bienestar. Tras su aprobación en primer debate, el proyecto deberá avanzar a las siguientes fases dentro de la Asamblea Nacional de Panamá antes de convertirse en ley.