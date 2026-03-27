Pago a jubilados y pensionados: fecha del bono permanente de 2026

Pago a jubilados y pensionados. Shutterstock

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que el próximo viernes 17 de abril se realizarán los desembolsos correspondientes al bono permanente para los jubilados y pensionados de todo el país. El pago se efectuará de manera simultánea tanto en ACH como cheque.

Montos del bono permanente Este primer pago del bono permanente corresponde a un monto de B/. 50.00. Posteriormente, se entregará una suma similar en el mes de agosto, mientras que en diciembre el desembolso será de B/. 40.00.

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