Panamá Nacionales -  27 de marzo de 2026 - 14:45

Pago a jubilados y pensionados: fecha del bono permanente de 2026

La CSS oficializó que el primer pago del bono permanente dirigido a jubilados y pensionados de este año será por un monto de B/. 50.00.

Pago a jubilados y pensionados.

Pago a jubilados y pensionados.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que el próximo viernes 17 de abril se realizarán los desembolsos correspondientes al bono permanente para los jubilados y pensionados de todo el país. El pago se efectuará de manera simultánea tanto en ACH como cheque.

Montos del bono permanente

Este primer pago del bono permanente corresponde a un monto de B/. 50.00. Posteriormente, se entregará una suma similar en el mes de agosto, mientras que en diciembre el desembolso será de B/. 40.00.

Calendario de pago del bono permanente

  • Viernes 17 de abril

La CSS aclaró que los beneficiarios del bono serán únicamente aquellas personas que se encontraban vigentes en la planilla al momento de la promulgación de la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

Calendario de pagos a jubilados y pensionados en abril y mayo

Abril

  • ACH y cheque: miércoles 1 y viernes 17 de abril

Mayo

  • ACH: lunes 4 y martes 17 de mayo
  • Cheque: martes 5 y miércoles 20 de mayo
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