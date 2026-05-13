CSS mantiene disponibles vacunas contra sarampión, rubéola y paperas en todo Panamá

css recordó que las vacunas MR y MMR están disponibles

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que mantiene disponibles en todas sus instalaciones de salud las vacunas MR y MMR, inmunizaciones destinadas a proteger contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

Según detalló la entidad, las vacunas pueden aplicarse en hospitales, policlínicas, ULAPS y CAAPS a nivel nacional como parte de su estrategia de prevención y protección de la salud pública.

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Ilka Castillo explicó que, de acuerdo con el esquema nacional de vacunación vigente en Panamá, la vacuna MMR debe ser aplicada a toda la población infantil menor de cinco años.

CSS informó que mantiene disponibles las vacunas MR y MMR

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La especialista recordó que los niños deben recibir la primera dosis a los 12 meses de edad y un refuerzo a los 18 meses.

“Es importante que los padres verifiquen el estado de vacunación de sus hijos para garantizar que cuenten con las dosis correspondientes dentro del intervalo establecido”, indicó Castillo. “Es importante que los padres verifiquen el estado de vacunación de sus hijos para garantizar que cuenten con las dosis correspondientes dentro del intervalo establecido”, indicó Castillo.

Además, señaló que, en caso de faltar alguna dosis, los acudientes pueden acudir inmediatamente a cualquier instalación de salud de la CSS para completar el esquema de vacunación con apoyo del personal de enfermería.

Adultos pueden vacunarse

La coordinadora también destacó que las personas mayores de 18 años y adultos mayores que no tengan evidencia de haber recibido previamente la vacuna MR pueden acercarse a cualquier centro de salud de la institución para su aplicación.

La CSS informó que la jornada de vacunación se mantiene abierta al público en general, priorizando a niños menores de cinco años, adultos mayores y mujeres embarazadas.