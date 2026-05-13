Presidente de la Asamblea Nacional revela cifras de funcionarios en la planilla legislativa

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, detalló ante la Comisión de Presupuesto el estado actual de la fuerza laboral del Legislativo. Según Herrera, al inicio de su gestión la institución contaba con 3,104 funcionarios permanentes, cifra que ha ascendido a 3,221, sumados a 1,137 trabajadores eventuales.

El diputado afirmó que el detalle de estas planillas se encuentra disponible para consulta pública en el sitio web oficial del Órgano Legislativo.

Durante la sesión, la jefa de la bancada Vamos, Janine Prado, cuestionó la demora en la formalización de los contratos del personal de los despachos de los diputados. Prado señaló que el proceso de renovación semestral obligatorio provoca retrasos críticos en el pago de salarios, los cuales pueden extenderse por más de dos meses, afectando la estabilidad económica de los colaboradores.

Finalmente, se informó que, hasta la fecha, la Asamblea Nacional ha ejecutado el 54 % de su presupuesto 2026, el cual fue aprobado por 98.7 millones de dólares.