CSS en Panamá: cómo calcular tu pensión con Mi Retiro Seguro y descargar la ficha de abril

La Caja de Seguro Social (CSS) lanzó la plataforma “Mi Caja Digital”, que incluye la herramienta Mi Retiro Seguro, diseñada para que los asegurados puedan calcular su pensión y consultar su historial de aportes en línea.

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CSS: ¿Quiénes pueden usar “Mi Retiro Seguro”?

El servicio está disponible para:

Mujeres desde los 57 años

Hombres desde los 62 años

Los usuarios podrán estimar el monto de su futura pensión con base en sus aportes reales.

CSS Panamá: cómo calcular tu pensión y descargar ficha

Calcular pensiones.jpg

Para utilizar la herramienta en Mi Caja Digital:

Ingresar con número de cédula y contraseña

Responder preguntas de seguridad

Seleccionar la opción “Mi retiro voluntario”

Dentro del sistema podrás:

Verificar tus aportaciones

Consultar la proyección de tu pensión

Conocer el sistema al que perteneces

¿Cómo registrarte en Mi Caja Digital?

Mi Caja Digital - CSS - Logo CSS

Si no tienes cuenta, debes:

Ir a la opción “Crear cuenta”

Ingresar: Número obrero patronal Tipo de documento Cédula o pasaporte



Cómo descargar la ficha digital

Para obtener tu ficha desde la plataforma:

Accede con tu usuario

Dirígete a “Mis Servicios”

Haz clic en “Mi ficha digital”

Selecciona año y mes correspondiente

Descarga el archivo en PDF

Puedes imprimirla si necesitas presentarla en trámites presenciales. La CSS aclaró que esta herramienta es informativa, por lo que cualquier consulta formal debe realizarse directamente en sus agencias.