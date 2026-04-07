CSS en Panamá: cómo calcular tu pensión con Mi Retiro Seguro y descargar la ficha de abril

La Caja de Seguro Social (CSS) lanzó la plataforma “Mi Caja Digital”, que incluye la herramienta Mi Retiro Seguro, diseñada para que los asegurados puedan calcular su pensión y consultar su historial de aportes en línea.
CSS: ¿Quiénes pueden usar “Mi Retiro Seguro”?
El servicio está disponible para:
- Mujeres desde los 57 años
- Hombres desde los 62 años
Los usuarios podrán estimar el monto de su futura pensión con base en sus aportes reales.
CSS Panamá: cómo calcular tu pensión y descargar ficha
Para utilizar la herramienta en Mi Caja Digital:
- Ingresar con número de cédula y contraseña
- Responder preguntas de seguridad
- Seleccionar la opción “Mi retiro voluntario”
Dentro del sistema podrás:
- Verificar tus aportaciones
- Consultar la proyección de tu pensión
- Conocer el sistema al que perteneces
¿Cómo registrarte en Mi Caja Digital?
Si no tienes cuenta, debes:
- Ir a la opción “Crear cuenta”
- Ingresar:
- Número obrero patronal
- Tipo de documento
- Cédula o pasaporte
Cómo descargar la ficha digital
Para obtener tu ficha desde la plataforma:
- Accede con tu usuario
- Dirígete a “Mis Servicios”
- Haz clic en “Mi ficha digital”
- Selecciona año y mes correspondiente
- Descarga el archivo en PDF
Puedes imprimirla si necesitas presentarla en trámites presenciales. La CSS aclaró que esta herramienta es informativa, por lo que cualquier consulta formal debe realizarse directamente en sus agencias.