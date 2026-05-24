Panama Circular Experience reunió a líderes del sector público y privado para impulsar la economía circular en panamá

El Panama Circular Experience reunió a líderes del sector público y privado.

La Cámara de Reciclaje de Panamá celebró exitosamente el Panama Circular Experience en el PH Oceana, Santa María, reuniendo a más de 150 representantes del sector público, privado, gremial y organizaciones comprometidas con la sostenibilidad y la economía circular en Panamá.

El evento, que se realizó en el marco del Día del Reciclaje en el país, contó con la participación de autoridades gubernamentales, líderes empresariales, organizaciones internacionales y miembros de la Cámara de Reciclaje de Panamá, consolidándose como un espacio estratégico para fortalecer alianzas, compartir experiencias y promover soluciones reales para la gestión sostenible de residuos y la transición hacia modelos circulares.

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dia del reciclaje La jornada incluyó conferencias, paneles y talleres especializados sobre economía circular. Cortesía

La apertura estuvo a cargo de Emiliana Bergada, presidenta de la Cámara de Reciclaje de Panamá, y Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, organización que participó como aliado estratégico del evento junto a la Cámara Solar Panameña, la Cámara de Comercio Franco-Panameña y Neo Energy.

La jornada incluyó conferencias, paneles y talleres especializados sobre economía circular, sostenibilidad, regulación ambiental y valorización de materiales, destacando la participación de Camila Hernández, gerente corporativa de sostenibilidad de Pronaca Ecuador y Toledano Panamá; representantes del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Comercio e Industrias; así como del diputado Lenín Ulate, presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional.

dia del reciclaje 2 Panamá reafirma su compromiso de continuar impulsando espacios que fortalezcan la sostenibilidad. Cortesía

Asimismo, empresas miembros de la Cámara como Recimetal Panamá, Molpac Corporation, Convierte, Renuevo Panamá, Ecológica PTY, Bioplanet y Leafsinc formaron parte activa del evento, mostrando las capacidades instaladas y el potencial del reciclaje en Panamá.

Con iniciativas como el Panama Circular Experience, la Cámara de Reciclaje de Panamá reafirma su compromiso de continuar impulsando espacios de articulación multisectorial que fortalezcan la sostenibilidad, la innovación y la economía circular en el país.