Panamá hace historia al debutar en el Carnaval Tropical de París con sus tradicionales polleras

La República de Panamá hizo historia al participar por primera vez en el Carnaval Tropical de París, una de las celebraciones multiculturales más representativas de la capital francesa. El evento, realizado el 5 de julio, permitió que el país mostrara la riqueza de su patrimonio cultural y folclórico en la emblemática avenida de los Campos Elíseos.

La delegación panameña formó parte del desfile como parte de la estrategia de diplomacia cultural impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de promover la identidad nacional y fortalecer los vínculos culturales con la comunidad internacional.

Contenido de interés: Comienza la entrega de las nuevas tarjetas de débito PASE-U en Los Santos

Polleras y tradiciones representaron la identidad panameña

La participación fue encabezada por la embajadora de Panamá en Francia, Joanna Villarreal, junto con el equipo de la misión diplomática en París.

Durante el recorrido, miles de asistentes pudieron apreciar una muestra del folclore panameño a través de polleras de gala, polleras ocueñas, basquiñas y la emblemática pollera Congo, una de las expresiones culturales más representativas de la herencia afrodescendiente del país.

"Este año el Carnaval Tropical de París estaba orientado a los países de afrodescendencia, por lo que para nosotros era muy importante destacar la pollera Congo", expresó la embajadora Joanna Villarreal. "Este año el Carnaval Tropical de París estaba orientado a los países de afrodescendencia, por lo que para nosotros era muy importante destacar la pollera Congo", expresó la embajadora Joanna Villarreal.

Promoción de la cultura de Panamá en el exterior

La participación de Panamá en este evento internacional busca proyectar la riqueza cultural del país y fortalecer su presencia en escenarios internacionales mediante el intercambio artístico y cultural.

El desfile reunió a miles de espectadores en una de las avenidas más reconocidas de Francia, convirtiéndose en una vitrina para dar a conocer las tradiciones y el patrimonio folclórico panameño.