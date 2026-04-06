Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 14:11

Aumento a jubilados y pensionados que ganan menos de $600: beneficiarios a la espera del segundo debate

Proyecto de ley propone aumento a jubilados y pensionados que ganan menos de $600 en Panamá. Conozca quiénes serían beneficiados.

Aumento a jubilados y pensionados

Aumento a jubilados y pensionados

Captura / TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un proyecto de ley que propone un aumento económico para jubilados y pensionados con ingresos menores a B/.600 mensuales avanza en la Asamblea Nacional de Panamá, generando expectativa entre miles de beneficiarios.

Se trata del proyecto de ley 491, el cual ya fue aprobado en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas y ahora deberá pasar a segundo debate para su discusión.

Jubilados y pensionados: ¿Quiénes recibirían el aumento?

La iniciativa está dirigida a:

  • Jubilados y pensionados que ganen menos de B/.600 mensuales
  • Personas de bajos ingresos dentro del sistema de pensiones

Se estima que alrededor de 95 mil panameños podrían beneficiarse con esta medida.

Embed - Grace Hernandez on Instagram: "Gracias a todos los jubilados y pensionados que nos han escrito, que están pendientes y que siguen apoyando este proyecto de ley por una jubilación y pensión mínima de $600. Sus mensajes, su respaldo y su compromiso nos recuerdan por qué esto es tan importante. Un agradecimiento especial a los grupos organizados en Changuinola, que incluso nos han compartido fotos y videos de cómo se están reuniendo y apoyando esta iniciativa. Seguimos trabajando por ustedes y con ustedes. #Seguimos"
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El proyecto busca mejorar las condiciones de vida de este grupo mediante:

  • Mayor estabilidad económica
  • Condiciones mínimas de dignidad
  • Protección social

Todo bajo el principio de bienestar contemplado en la Constitución.

Propuesta impulsada en la Asamblea

La iniciativa fue presentada por la diputada Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino, quien explicó que el enfoque es apoyar a quienes perciben menores ingresos, sin importar la fecha de jubilación.

El avance del proyecto mantiene a jubilados y pensionados atentos a su discusión en el pleno, donde se definirá si la propuesta continúa su curso hacia la aprobación final.

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