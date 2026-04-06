Aumento a jubilados y pensionados que ganan menos de $600: beneficiarios a la espera del segundo debate

Un proyecto de ley que propone un aumento económico para jubilados y pensionados con ingresos menores a B/.600 mensuales avanza en la Asamblea Nacional de Panamá, generando expectativa entre miles de beneficiarios.
Se trata del proyecto de ley 491, el cual ya fue aprobado en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas y ahora deberá pasar a segundo debate para su discusión.
Jubilados y pensionados: ¿Quiénes recibirían el aumento?
La iniciativa está dirigida a:
- Jubilados y pensionados que ganen menos de B/.600 mensuales
- Personas de bajos ingresos dentro del sistema de pensiones
Se estima que alrededor de 95 mil panameños podrían beneficiarse con esta medida.
El proyecto busca mejorar las condiciones de vida de este grupo mediante:
- Mayor estabilidad económica
- Condiciones mínimas de dignidad
- Protección social
Todo bajo el principio de bienestar contemplado en la Constitución.
Propuesta impulsada en la Asamblea
La iniciativa fue presentada por la diputada Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino, quien explicó que el enfoque es apoyar a quienes perciben menores ingresos, sin importar la fecha de jubilación.
El avance del proyecto mantiene a jubilados y pensionados atentos a su discusión en el pleno, donde se definirá si la propuesta continúa su curso hacia la aprobación final.