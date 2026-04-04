Panamá Nacionales -  4 de abril de 2026 - 10:45

CSS pagará quincena y bono a jubilados y pensionados el 17 de abril

La CSS anuncia pago de la segunda quincena y bono en abril para jubilados y pensionados. Consulta fechas y detalles.

CSS pagará quincena y bono a jubilados y pensionados 

CSS pagará quincena y bono a jubilados y pensionados 

@Nono
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que el próximo 17 de abril realizará el pago de la segunda quincena junto con el bono permanente de B/.50.00 para jubilados y pensionados en Panamá.

CSS: ¿Qué pagos se realizarán el 17 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial:

  • Segunda quincena del mes
  • Bono permanente de B/.50.00

El desembolso aplicará tanto para quienes cobran por ACH como para aquellos que retiran cheque en agencias.

¿Quiénes recibirán el bono?

El beneficio está dirigido a:

  • Jubilados del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
  • Pensionados del Subsistema Mixto de Pensiones
  • Beneficiarios de Riesgos Profesionales
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Requisito clave para recibir el pago

La CSS aclaró que solo recibirán el bono quienes cumplan con este criterio fundamental:

  • Estar registrados en planilla antes del 14 de junio de 2024
  • Mantener su estatus activo dentro del sistema

Quienes no cumplan con este requisito no serán incluidos en este primer pago.

Pago para ACH y cheque

La entidad reiteró que el pago se realizará el mismo día para todos los beneficiarios, sin importar la modalidad de cobro:

  • Transferencia bancaria (ACH)
  • Retiro por cheque en agencias
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