Calendario de pagos de abril para jubilados y pensionados en Panamá 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que este miércoles 1 de abril iniciará el pago de la primera quincena del mes para los jubilados y pensionados a nivel nacional. Tanto los beneficiarios que cobran mediante Acreditación Bancaria (ACH) como los que retiran sus cheques en los centros de pago, podrán disponer de sus fondos en los horarios habituales.
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Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos
- La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
- Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.
Pagos en mayo a jubilados y pensionados
Mayo
- ACH: lunes 4 y martes 19 de mayo
- Cheque: martes 5 y miércoles 20 de mayo
Calendario de pagos a jubilados y pensionados aquí.