Calendario de pagos de abril para jubilados y pensionados en Panamá 2026

Calendario de pagos de la CSS.

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que este miércoles 1 de abril iniciará el pago de la primera quincena del mes para los jubilados y pensionados a nivel nacional. Tanto los beneficiarios que cobran mediante Acreditación Bancaria (ACH) como los que retiran sus cheques en los centros de pago, podrán disponer de sus fondos en los horarios habituales.

Es importante destacar que el pago del 17 de abril coincidirá con el primer desembolso del bono permanente de 2026, una medida orientada a mejorar los ingresos de este sector de la población panameña. Las autoridades exhortan a los adultos mayores a utilizar los cajeros automáticos de forma segura y, de ser posible, asistir acompañados a realizar sus retiros.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interesar: Aumento a jubilados y pensionados que ganan menos de $600: ¿quiénes recibirán el beneficio?

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos

La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.

Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.

Pagos en mayo a jubilados y pensionados

Mayo

ACH: lunes 4 y martes 19 de mayo

Cheque: martes 5 y miércoles 20 de mayo

Calendario de pagos a jubilados y pensionados aquí.