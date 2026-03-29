Aumento a jubilados y pensionados que ganan menos de $600: ¿quiénes recibirán el beneficio?

Un proyecto de ley que busca mejorar los ingresos de jubilados y pensionados en Panamá avanza en la Asamblea Nacional de Panamá. La iniciativa propone un aumento económico dirigido a quienes reciben menos de B/.600 mensuales.

Se trata del proyecto de ley 491, aprobado en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas.

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Jubilados y pensionados: ¿Quiénes recibirían el aumento?

El beneficio está dirigido a:

Jubilados y pensionados que devengan menos de B/.600.00 mensuales

Personas de bajos ingresos dentro del sistema de pensiones

Se estima que cerca de 95 mil panameños podrían verse beneficiados con esta medida.

Objetivo del proyecto

La propuesta busca garantizar:

Condiciones mínimas de dignidad

Mayor seguridad económica

Mejor calidad de vida

Todo bajo el principio de bienestar social establecido en la Constitución.

Propuesta impulsada en la Asamblea

La iniciativa fue presentada por la diputada Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino, quien explicó que el proyecto está enfocado en apoyar a quienes tienen menores ingresos, sin importar cuándo accedieron a su jubilación.

Financiamiento y alcance

Jubilados de EE. UU. ante el aumento más grande de sus vidas Associated Press

Según lo planteado en el proyecto, se evalúan mecanismos para garantizar el financiamiento del aumento, así como la distribución equitativa de los recursos.

Estos detalles serán clave en las próximas discusiones dentro del Legislativo.

¿Qué falta para que sea aprobado?

El proyecto de ley 491 aún debe:

Pasar segundo y tercer debate

Ser aprobado por el pleno

Recibir sanción presidencial

El posible aumento se da en medio de un debate nacional sobre el costo de la vida y la necesidad de mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables.