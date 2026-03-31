Panamá Nacionales -  31 de marzo de 2026 - 11:37

Ficha digital de abril: CSS explica como descargarla en Mi Caja Digital

Entre las funciones que puede realizar en Mi Caja Digital se incluyen el descargar la ficha digital y consulta de laboratorios.

Ficha digital de la CSS. 

Ficha digital de la CSS. 

Telemetro Reporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La plataforma web Mi Caja Digital, de la Caja de Seguro Social (CSS), detalla el procedimiento descargar su ficha digital correspondiente al mes de abril y detalla el procedimiento para recuperar la contraseña del portal.

Paso a paso para recuperar la contraseña en Mi Caja Digital

  • Ingrese al portal https://www.css.gob.pa/ficha-digital/ y seleccione la opción Asegurado.
  • Haga clic en Recuperar contraseña e ingrese su número de cédula.
  • El sistema le solicitará el correo electrónico con el que se registró por primera vez en la plataforma.
  • Una vez ingresado el correo, siga las indicaciones que le mostrará el sistema para crear y registrar su nueva contraseña.

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