CSS: cómo calcular tu pensión con Mi Retiro Seguro y descargar la ficha en Mi Caja Digital

La Caja de Seguro Social (CSS) presentó la nueva herramienta Mi Caja Digital, que incluye el servicio “Mi retiro seguro”, una función que permite a los asegurados calcular su pensión con datos reales y planificar su jubilación.
CSS: cómo calcular tu pensión con Mi Retiro Seguro
Para utilizar la herramienta, los usuarios deben ingresar al portal oficial de Mi Caja Digital y seguir estos pasos:
- Ingresar con número de cédula y contraseña previamente registrada.
- Responder tres preguntas de seguridad para validar la identidad.
- Seleccionar el servicio “Mi retiro voluntario”.
Dentro del sistema, el usuario podrá:
- Verificar sus aportaciones al seguro social.
- Consultar la proyección de su pensión.
- Conocer el sistema de seguro social al que pertenece.
Cómo registrarse en Mi Caja Digital
Si el asegurado aún no tiene cuenta en la plataforma, deberá crearla en la opción “Crear cuenta”, proporcionando la siguiente información:
- Número obrero patronal.
- Tipo de documento.
- Número de cédula o pasaporte.
La CSS aclaró que esta herramienta tiene carácter informativo, por lo que las consultas específicas deben realizarse directamente en las agencias de atención al asegurado.
Cómo descargar la ficha digital paso a paso
Los usuarios también pueden descargar su ficha digital desde la plataforma siguiendo este procedimiento:
- Acceder a Mi Caja Digital con su usuario y contraseña.
- Ir a “Mis Servicios”.
- Seleccionar “Mi ficha digital”.
- Elegir año 2025 y mes julio.
- Descargar el archivo PDF correspondiente.
- Imprimir la ficha si se requiere para trámites presenciales.