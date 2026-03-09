CSS: cómo calcular tu pensión con Mi Retiro Seguro y descargar la ficha en Mi Caja Digital

CSS: cómo calcular tu pensión con Mi Retiro Seguro

La Caja de Seguro Social (CSS) presentó la nueva herramienta Mi Caja Digital, que incluye el servicio “Mi retiro seguro”, una función que permite a los asegurados calcular su pensión con datos reales y planificar su jubilación.

El servicio está disponible para mujeres a partir de los 57 años y hombres desde los 62 años, quienes podrán consultar su historial de aportes y estimar el monto de su futura pensión.

Para utilizar la herramienta, los usuarios deben ingresar al portal oficial de Mi Caja Digital y seguir estos pasos:

Ingresar con número de cédula y contraseña previamente registrada.

Responder tres preguntas de seguridad para validar la identidad.

Seleccionar el servicio “Mi retiro voluntario”.

Dentro del sistema, el usuario podrá:

Verificar sus aportaciones al seguro social.

Consultar la proyección de su pensión.

Conocer el sistema de seguro social al que pertenece.

Cómo registrarse en Mi Caja Digital

Si el asegurado aún no tiene cuenta en la plataforma, deberá crearla en la opción “Crear cuenta”, proporcionando la siguiente información:

Número obrero patronal.

Tipo de documento.

Número de cédula o pasaporte.

La CSS aclaró que esta herramienta tiene carácter informativo, por lo que las consultas específicas deben realizarse directamente en las agencias de atención al asegurado.

Cómo descargar la ficha digital paso a paso

Cómo descargar la ficha digital paso a paso