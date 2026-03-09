Panamá Nacionales -  9 de marzo de 2026 - 07:54

CSS: cómo calcular tu pensión con Mi Retiro Seguro y descargar la ficha en Mi Caja Digital

La CSS habilitó la herramienta “Mi retiro seguro” en Mi Caja Digital para calcular la pensión y descargar la ficha digital. Conoce cómo usarla.

CSS: cómo calcular tu pensión con Mi Retiro Seguro

CSS: cómo calcular tu pensión con Mi Retiro Seguro

@CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) presentó la nueva herramienta Mi Caja Digital, que incluye el servicio “Mi retiro seguro”, una función que permite a los asegurados calcular su pensión con datos reales y planificar su jubilación.

El servicio está disponible para mujeres a partir de los 57 años y hombres desde los 62 años, quienes podrán consultar su historial de aportes y estimar el monto de su futura pensión.

Contenido relacionado: Jubilados y pensionados: CSS publica fechas del segundo pago por ACH y cheque en marzo

CSS: cómo calcular tu pensión con Mi Retiro Seguro

Para utilizar la herramienta, los usuarios deben ingresar al portal oficial de Mi Caja Digital y seguir estos pasos:

  • Ingresar con número de cédula y contraseña previamente registrada.
  • Responder tres preguntas de seguridad para validar la identidad.
  • Seleccionar el servicio “Mi retiro voluntario”.
CSS - MI RETIRO SEGURO - 2

Dentro del sistema, el usuario podrá:

  • Verificar sus aportaciones al seguro social.
  • Consultar la proyección de su pensión.
  • Conocer el sistema de seguro social al que pertenece.

Cómo registrarse en Mi Caja Digital

Si el asegurado aún no tiene cuenta en la plataforma, deberá crearla en la opción “Crear cuenta”, proporcionando la siguiente información:

  • Número obrero patronal.
  • Tipo de documento.
  • Número de cédula o pasaporte.

La CSS aclaró que esta herramienta tiene carácter informativo, por lo que las consultas específicas deben realizarse directamente en las agencias de atención al asegurado.

Cómo descargar la ficha digital paso a paso

Los usuarios también pueden descargar su ficha digital desde la plataforma siguiendo este procedimiento:

  • Acceder a Mi Caja Digital con su usuario y contraseña.
  • Ir a “Mis Servicios”.
  • Seleccionar “Mi ficha digital”.
  • Elegir año 2025 y mes julio.
  • Descargar el archivo PDF correspondiente.
  • Imprimir la ficha si se requiere para trámites presenciales.
En esta nota:
Seguir leyendo

Jubilados y pensionados: CSS publica fechas del segundo pago por ACH y cheque en marzo

CSS realiza primer implante de válvula pulmonar transcatéter en Panamá

Bono permanente a jubilados se pagará en abril de 2026: quiénes no recibirán el beneficio

Recomendadas

Más Noticias