CSS realiza primer implante de válvula pulmonar transcatéter en Panamá

El Caja de Seguro Social ( CSS ) informó que en el Centro Nacional Cardiovascular de la Ciudad de la Salud se realizó con éxito la primera instalación de una prótesis valvular transcatéter en posición pulmonar, procedimiento practicado a una paciente de 37 años con cardiopatía congénita compleja.

De acuerdo con la institución, el procedimiento mínimamente invasivo permitió evitar una cirugía a corazón abierto, lo que representa un avance importante en el tratamiento de enfermedades cardíacas complejas en el país.

CSS logra histórico procedimiento cardíaco mínimamente invasivo

En el Centro Nacional Cardiovascular de la Ciudad de la Salud se llevó a cabo de forma exitosa la instalación de la primera prótesis valvular transcatéter en posición pulmonar, a una paciente de 37 años con cardiopatía congénita compleja.



La @CSSPanama detalla que un… pic.twitter.com/xDchZ8YiK1 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 6, 2026

La CSS explicó que la paciente nació con un defecto congénito en la raíz de la arteria pulmonar y fue sometida a una intervención quirúrgica hace 14 años, cuando se le colocó un dispositivo biológico. Sin embargo, con el paso del tiempo, la prótesis se deterioró progresivamente, una situación común en este tipo de dispositivos.

“El dispositivo implantado se fue deteriorando y llegó a un punto en que la paciente presentaba una situación muy delicada, con obstrucción e insuficiencia valvular”, explicó el cirujano cardiovascular y torácico Pedro Echeverría, director médico del centro.

Procedimiento mínimamente invasivo

Por su parte, la cirujana cardiovascular y especialista en cardiopatías congénitas Lizeth Saldaña explicó que el procedimiento se realizó mediante una pequeña incisión a nivel de la línea del bikini. A través de esta vía se avanzó una nueva válvula dentro del conducto previamente implantado, corrigiendo la obstrucción y restableciendo una función pulmonar adecuada.

Paciente evoluciona favorablemente

Según la CSS, el resultado del procedimiento fue altamente satisfactorio y la paciente evoluciona de forma favorable. Se prevé que reciba el alta médica en las próximas 48 horas, luego de completar su proceso de recuperación.

La institución destacó que este logro reafirma el compromiso con la innovación tecnológica y el trabajo en equipo para el tratamiento de patologías cardíacas complejas, consolidando al centro como referente nacional en intervencionismo estructural.