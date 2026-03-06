Bono permanente a jubilados se pagará en abril de 2026: quiénes no recibirán el beneficio

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán en abril de 2026 el primer pago del bono permanente , un beneficio económico adicional establecido dentro del Programa de Beneficios Permanentes.

Este apoyo fue creado mediante la Ley 964 de 2024, con el objetivo de brindar un ingreso complementario a miles de beneficiarios del sistema de pensiones en Panamá.

Contenido relacionado: IFARHU anuncia nuevas fechas para cobrar el PASE-U reprogramado en marzo

Monto del bono permanente en 2026

De acuerdo con lo establecido por la normativa, el primer pago del bono permanente en 2026 será de B/.50.00. Las autoridades indicaron que el programa contempla tres pagos durante el año, los cuales se entregarán en diferentes fechas conforme al calendario de desembolsos de la institución.

Jubilados y pensionados - ACH.jpg CSS

Apoyo económico para jubilados

El bono permanente forma parte de las medidas implementadas para fortalecer el apoyo económico a jubilados y pensionados, quienes recibirán este beneficio adicional al pago regular de su pensión.

La Caja de Seguro Social reiteró que los pagos se realizarán siguiendo el calendario oficial establecido por la institución.

¿Quiénes no recibirán el bono?

Aunque el beneficio está dirigido a jubilados y pensionados del sistema, no todos los beneficiarios pueden recibirlo, ya que el programa aplica únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos en la normativa del programa de beneficios permanentes.

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios consultar directamente con la CSS o revisar los comunicados oficiales para confirmar si forman parte del grupo que recibirá el bono.