IFARHU anuncia nuevas fechas para cobrar el PASE-U reprogramado en marzo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que realizará una jornada de reprogramación de pagos del Programa de Asistencia Social Educativo Universal (PASE-U) dirigida a estudiantes que no pudieron retirar el beneficio en las fechas previamente establecidas.
Fechas de pago del PASE-U reprogramado
Las autoridades detallaron que la entrega de los pagos se realizará durante tres días consecutivos:
- Lunes 9 de marzo de 2026
- Martes 10 de marzo de 2026
- Miércoles 11 de marzo de 2026
La jornada está dirigida exclusivamente a estudiantes que no lograron cobrar el beneficio en las fechas programadas anteriormente.
Horario de atención
El IFARHU indicó que la entrega de los cheques se realizará en el siguiente horario: De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Durante esta jornada, los acudientes o beneficiarios podrán acercarse para retirar el pago correspondiente del Programa de Asistencia Social Educativo Universal (PASE-U).
Apoyo para estudiantes panameños
El PASE-U es uno de los programas sociales más importantes del país, ya que brinda apoyo económico a estudiantes de primaria, premedia y media para incentivar la permanencia escolar.
Las autoridades reiteraron que estas jornadas de reprogramación buscan garantizar que ningún estudiante beneficiario pierda el acceso a este apoyo económico.