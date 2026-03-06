IFARHU anuncia nuevas fechas para cobrar el PASE-U reprogramado en marzo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que realizará una jornada de reprogramación de pagos del Programa de Asistencia Social Educativo Universal (PASE-U) dirigida a estudiantes que no pudieron retirar el beneficio en las fechas previamente establecidas.

Según la entidad, la jornada se desarrollará del lunes 9 al miércoles 11 de marzo de 2026 en la Comarca Emberá, con el objetivo de garantizar que los beneficiarios reciban este apoyo económico para continuar con su formación académica.

Fechas de pago del PASE-U reprogramado

Las autoridades detallaron que la entrega de los pagos se realizará durante tres días consecutivos:

Lunes 9 de marzo de 2026

Martes 10 de marzo de 2026

Miércoles 11 de marzo de 2026

La jornada está dirigida exclusivamente a estudiantes que no lograron cobrar el beneficio en las fechas programadas anteriormente.

Horario de atención

El IFARHU indicó que la entrega de los cheques se realizará en el siguiente horario: De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Durante esta jornada, los acudientes o beneficiarios podrán acercarse para retirar el pago correspondiente del Programa de Asistencia Social Educativo Universal (PASE-U).

Apoyo para estudiantes panameños

El PASE-U es uno de los programas sociales más importantes del país, ya que brinda apoyo económico a estudiantes de primaria, premedia y media para incentivar la permanencia escolar.

Las autoridades reiteraron que estas jornadas de reprogramación buscan garantizar que ningún estudiante beneficiario pierda el acceso a este apoyo económico.