IFARHU habilita números para consultas sobre el Concurso General de becas y PASE-U

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó a padres de familia y estudiantes que, en caso de tener dudas sobre el pago de becas o del programa PASE-U, pueden realizar sus consultas a través del número de atención ciudadana 311 o al teléfono directo 500-4700 .

La institución indicó que estos canales están habilitados para brindar orientación sobre pagos, trámites y procesos relacionados con los programas de apoyo educativo.

Contenido relacionado: Resultados del Concurso General de Becas 2026: cuándo los publicará el IFARHU

Información oficial sobre becas y convocatorias

El IFARHU enfatizó que toda la información relacionada con concursos de becas, entrega de documentos, convocatorias y pagos estará disponible en su sitio web oficial y en sus canales autorizados.

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "Más de 74 mil estudiantes en Bocas del Toro y Kankintú recibirán el tercer pago del PASE-U Más de 74,750 estudiantes de la provincia de Bocas del Toro y el distrito de Kankintú recibirán, del 28 de febrero al 4 de marzo, el tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativo Universal (PASE-U) correspondiente al año 2025, otorgado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU). La jornada de pagos contempla un desembolso total de B/.7,858,410 millones, beneficiando a estudiantes de los niveles de primaria, premedia y media. Los pagos abarcan las regiones de Almirante, Changuinola, Chiriquí Grande e Isla Colón, en la provincia de Bocas del Toro, así como el distrito de Kankintú, garantizando que miles de familias reciban este importante apoyo económico. El IFARHU reiteró que este beneficio tiene como objetivo contribuir con los gastos escolares de los estudiantes, apoyando la permanencia y continuidad en el sistema educativo nacional, para recibirlo, es necesario presentar: boletín final 2025, las cédulas del estudiante y el acudiente, de no poder acudir será necesario una nota de autorización con copia de cédula por ambas caras del estudiante, acudiente y persona a quien autoriza." View this post on Instagram

Estas acciones, según la entidad, forman parte del compromiso institucional de fortalecer el capital humano del país y garantizar transparencia en los procesos dirigidos a estudiantes.

Requisitos para recibir el beneficio estudiantil

La institución también reiteró que este apoyo busca contribuir con los gastos escolares y favorecer la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo nacional.

Para recibir el beneficio, se debe presentar:

Boletín final 2025.

Cédula del estudiante.

Cédula del acudiente.

En caso de que el acudiente no pueda asistir, será necesario presentar una nota de autorización junto con copia de cédula por ambas caras del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.