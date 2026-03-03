MEF anuncia la nueva Lotería Fiscal Regional: estos son los premios y cómo participar

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá ( MEF ) informó que la Lotería Fiscal evoluciona con una nueva modalidad que ampliará la participación a nivel nacional. Los cambios fueron establecidos mediante la Resolución N.° 40 del 9 de febrero de 2026, publicada en la Gaceta Oficial de Panamá el 3 de marzo de 2026.

Como parte de la actualización del programa, se crea la Lotería Fiscal Regional, que ahora se realizará en cuatro regiones, agrupando las 10 provincias del país para lograr una participación más equitativa en todo el territorio nacional.

Premios que se entregarán por región

Según lo informado por el MEF, en cada región se otorgarán 25 premios, distribuidos de la siguiente manera:

5 premios de B/.10,000.00

10 premios de B/.5,000.00

10 premios de B/.1,000.00

El total de premios por región será de B/.110,000.00.

Requisitos para participar en la Lotería Fiscal

Las autoridades recordaron a los ciudadanos que los sobres para participar deben cumplir con ciertas características:

Ser sobres blancos o manila , tamaño carta.

, tamaño carta. No deben tener decoraciones.

Incluir los siguientes datos:

Nombre completo Número de cédula Teléfono Correo electrónico Dirección



Además, se deben colocar cinco facturas por sobre para que la participación sea válida.

Nuevas reglas del sorteo

Entre los cambios establecidos en la resolución también se destacan:

Una persona no podrá resultar ganadora más de una vez en un mismo sorteo .

. Se extraerán 15 sobres adicionales no ganadores que serán utilizados para fiscalización tributaria.

Con esta nueva modalidad, el Gobierno busca fortalecer la cultura tributaria y ampliar el alcance del programa en todo el país.