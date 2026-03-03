Policía Nacional captura a nicaragüense requerido por presunto feminicidio

Un ciudadano nicaragüense, buscado desde hace más de dos años en su país por un presunto feminicidio, fue detenido en Panamá y será deportado a Nicaragua, informó este martes la Policía Nacional.

Las unidades policiales realizaban un operativo preventivo cuando ubicaron al extranjero, de 32 años, cuyo nombre no fue revelado. Tras verificar su identidad, confirmaron que mantenía una orden de búsqueda y captura vigente en Nicaragua.

"El extranjero está requerido mediante oficio de captura por el delito de Femicidio y portación y uso ilegal de arma de fuego en su país natal", precisó la Policía en un comunicado de prensa.

De acuerdo con la información oficial, la orden de captura tiene fecha del 15 de agosto de 2022 y el hecho fue cometido en perjuicio de la ciudadana María Hernández Vargas (Q. E. P. D.).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/policiadepanama



FUENTE: EFE