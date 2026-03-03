Cae exfuncionaria por presunto peculado contra la DGI.

La Procuraduría General de la Nación aprehendió a una mujer por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado, en el sector de Brisas del Golf, distrito de San Miguelito.

Además, las autoridades aprehendieron provisionalmente un apartamento de su propiedad ubicado en Bella Vista, valorado en 145 mil dólares.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La ciudadana ocupaba el cargo de jefa de Cobranzas de la Dirección General de Ingresos (DGI) durante el período 2020-2024.

Durante la investigación, el Ministerio Público recopiló elementos de convicción en cinco causas que mantiene la Fiscalía Anticorrupción, relacionadas con esta persona por su presunta vinculación a hechos denunciados por la DGI.

Según la investigación, se habrían reconocido créditos fiscales por la compra e instalación de equipos fiscales a diversas empresas mediante resoluciones fraudulentas que generaron créditos ficticios en perjuicio del Estado.

Las cuantías de las cinco investigaciones superan los 500 mil dólares.

En las próximas horas, el Ministerio Público solicitará audiencias múltiples para legalizar la aprehensión, formular imputación y pedir la imposición de medidas cautelares en todas las causas.

En este caso hay seis personas imputadas: tres exfuncionarios y tres particulares.