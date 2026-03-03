IMA anuncia agroferias para este jueves 4 de marzo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario de las agroferias en la provincia de Veraguas para este jueves 5 de marzo. Desde las 8:00 a. m., los consumidores podrán adquirir productos de la canasta básica a bajo costo.
Le podría interesar: Preparan apertura de Tienda del Pueblo para beneficiar a residentes de Alcalde Díaz
Agroferias del IMA en Veraguas
- Predios del Estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago.
Tiendas del Pueblo del IMA
Tiendas abiertas de martes a viernes
Chiriquí
- Merca David, distrito de David
Herrera
- Merca Chitré, distrito de Chitré
Los Santos
- IMA La Villa de Los Santos, distrito de Los Santos
Panamá Oeste
- Merca La Chorrera – Abastos, distrito de La Chorrera
Panamá
- Silos de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito
- Frigo San Antonio, corregimiento de Juan Díaz
- Bingos Nacionales, corregimiento de Santa Ana
Miércoles a viernes
- Coclé: Regional del IMA, distrito de Penonomé
Martes y miércoles
- Coclé: Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada, distrito de La Pintada
Martes y jueves
- Chiriquí: Cadena de Frío Volcán, distrito de Barú
Miércoles y viernes
- Chiriquí: Mercado Municipal de Bugaba, distrito de Bugaba
Jueves
- Bocas del Toro: Agencia del IMA, Finca 6, distrito de Changuinola