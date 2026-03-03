Panamá Nacionales -  3 de marzo de 2026 - 15:11

IMA anuncia agroferias para este jueves 4 de marzo

IMA recuerda a la ciudadanía portar su cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para realizar sus compras.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario de las agroferias en la provincia de Veraguas para este jueves 5 de marzo. Desde las 8:00 a. m., los consumidores podrán adquirir productos de la canasta básica a bajo costo.

Se recuerda a la ciudadanía portar su cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para realizar sus compras.

Agroferias del IMA en Veraguas

  • Predios del Estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago.
Tiendas del Pueblo del IMA

Tiendas abiertas de martes a viernes

Chiriquí

  • Merca David, distrito de David

Herrera

  • Merca Chitré, distrito de Chitré

Los Santos

  • IMA La Villa de Los Santos, distrito de Los Santos

Panamá Oeste

  • Merca La Chorrera – Abastos, distrito de La Chorrera

Panamá

  • Silos de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito
  • Frigo San Antonio, corregimiento de Juan Díaz
  • Bingos Nacionales, corregimiento de Santa Ana

Miércoles a viernes

  • Coclé: Regional del IMA, distrito de Penonomé

Martes y miércoles

  • Coclé: Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada, distrito de La Pintada

Martes y jueves

  • Chiriquí: Cadena de Frío Volcán, distrito de Barú

Miércoles y viernes

  • Chiriquí: Mercado Municipal de Bugaba, distrito de Bugaba

Jueves

  • Bocas del Toro: Agencia del IMA, Finca 6, distrito de Changuinola
