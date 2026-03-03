Estudiantes con peinados afro regresan a clases en Colón tras denuncias de padres de familia

En la provincia de Colón, los dos estudiantes que no habían logrado recibir clases el lunes 2 de marzo, por presentar peinados con su cabello afro, pudieron ingresar a sus aulas este martes, luego de las denuncias realizadas por agrupaciones afrodescendientes.

Sobre el caso, la profesora Rosa Martínez, de la regional del Ministerio de Educación en Colón, indicó que los alumnos de 11° y 12° grado ya se encuentran recibiendo clases con normalidad.

Asimismo, afirmó que los padres de familia pueden interponer denuncias relacionadas con la no aceptación de estudiantes por sus peinados ante la dirección regional educativa correspondiente, donde se dará trámite a su solicitud.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2028887170614730838&partner=&hide_thread=false Dos estudiantes del Colegio Abel Bravo de Colón, a quienes se les solicitó una certificación de afrodescendientes por sus peinados afro, ya iniciaron el año escolar confirmó la Dirección Regional de Educación. pic.twitter.com/lAEGzVHxed — Telemetro Reporta (@TReporta) March 3, 2026

Reacción de la ministra Lucy Molinar

La ministra de Educación, Lucy Molinar, se refirió al ingreso de estudiantes con peinados de trenzas a los colegios y a las certificaciones que algunos centros educativos han solicitado en el marco de la expresión cultural.

La titular explicó que la entidad no exige este tipo de certificaciones; sin embargo, señaló que algunos planteles las han requerido debido a presuntos abusos en la aplicación del decreto que facilita la expresión cultural en los centros educativos.