El MEF reporta crecimiento de 13.4% en ingresos tributarios en 2025.

Por Ana Canto El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que al cierre del año 2025, los ingresos tributarios recaudados por la Dirección General de Ingresos (DGI) alcanzaron los B/. 6,425.8 millones, lo que representa un crecimiento de 13.4% en comparación con 2024.

De acuerdo con la entidad, este resultado refleja el dinamismo de la economía panameña y el fortalecimiento de la administración tributaria. Además, confirma la capacidad del país para generar mayores recursos internos, destinados a financiar inversión pública, cubrir gastos esenciales y reducir la necesidad de endeudamiento.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Impuestos director que lideran el crecimiento Los impuestos directos registraron un aumento de 22.9%, totalizando B/. 3,725.8 millones. Entre los principales aportes destacan: Impuesto de inmuebles: B/. 162.3 millones (+31.6%)

Impuesto de dividendos: B/. 245.5 millones (+22.9%)

Impuesto Sobre la Renta de Personas Jurídica: B/. 1,021.1 millones (+8.3%)

Impuesto sobre Plantillas: B/. 1.470.5 millones (+43%) El MEF indicó que este desempeño evidencia una mayor actividad económica formal y una ampliación en el cumplimiento tributario.