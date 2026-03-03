MEF reporta crecimiento de 13.4% en ingresos tributarios en 2025

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que al cierre del año 2025, los ingresos tributarios recaudados por la Dirección General de Ingresos (DGI) alcanzaron los B/. 6,425.8 millones, lo que representa un crecimiento de 13.4% en comparación con 2024.
Impuestos director que lideran el crecimiento
Los impuestos directos registraron un aumento de 22.9%, totalizando B/. 3,725.8 millones. Entre los principales aportes destacan:
- Impuesto de inmuebles: B/. 162.3 millones (+31.6%)
- Impuesto de dividendos: B/. 245.5 millones (+22.9%)
- Impuesto Sobre la Renta de Personas Jurídica: B/. 1,021.1 millones (+8.3%)
- Impuesto sobre Plantillas: B/. 1.470.5 millones (+43%)
El MEF indicó que este desempeño evidencia una mayor actividad económica formal y una ampliación en el cumplimiento tributario.