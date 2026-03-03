Crisis en el Real Madrid: derrota ante Getafe deja al Barcelona como líder sólido

El Real Madrid sufrió una sorpresiva derrota por 0-1 ante el Getafe CF este lunes 2 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu. El resultado, correspondiente a la jornada 26 de La Liga, deja al conjunto blanco en una situación crítica en la lucha por el campeonato español.

Satriano silencia el Bernabéu del Real Madrid y David Soria resiste

El único tanto del encuentro llegó al minuto 39, cuando el uruguayo Martín Satriano conectó una impresionante volea desde fuera del área que dejó sin opciones a Thibaut Courtois.

A pesar del dominio de posesión, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa no logró vulnerar el muro defensivo del Getafe, liderado por un impecable David Soria, quien frustró claras ocasiones de Vinícius Júnior y Arda Güler durante todo el encuentro.

Embed - deportesrpc on Instagram: "¡Por la mínima! Algunas estadísticas del Real Madrid vs Getafe en jornada de #LaLiga . @onefootball #FutbolRPC"

Real Madrid: crisis de lesiones y expulsiones en el conjunto blanco

La ausencia por lesión de figuras clave como Kylian Mbappé (esguince de rodilla) y Jude Bellingham pesó en la falta de pegada del Madrid. El cierre del partido fue caótico, el joven Franco Mastantuono fue expulsado por roja directa tras protestar al árbitro, mientras que el Getafe también terminó con diez tras la expulsión de Adrián Liso.

Con este resultado, el Real Madrid encadena su segunda derrota consecutiva y permite que el FC Barcelona se escape a cuatro puntos de distancia con el mismo número de partidos jugados.