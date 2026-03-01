Panamá Oeste gana el Béisbol Juvenil 2026 y barre la serie final ante Chiriquí

La novena de Panamá Oeste se coronó campeona del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 tras vencer 8 carreras por 7 a Chiriquí y completar una barrida en la serie final 4-0.

Con este triunfo, el equipo conocido como los Vaqueros logra un campeonato histórico en el béisbol juvenil panameño, luego de una serie en la que mostraron solidez ofensiva y determinación en los momentos clave.

Un juego final lleno de emoción en el Béisbol juvenil

El último partido de la serie estuvo marcado por la intensidad desde el inicio, con ambos equipos luchando hasta el final. Sin embargo, Panamá Oeste logró mantener la ventaja y asegurar la victoria 8-7 para sellar el título.

La serie terminó de manera contundente con cuatro triunfos consecutivos, lo que confirmó el dominio del conjunto del Oeste durante la final.

Un título que celebra toda la provincia

La conquista del campeonato desató celebraciones entre los fanáticos y residentes de la provincia, que siguieron de cerca el desempeño del equipo durante el torneo juvenil, uno de los campeonatos deportivos más importantes del país.

El triunfo también consolida a Panamá Oeste como una de las potencias emergentes del béisbol nacional en categorías menores.