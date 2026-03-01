Catar suspende competiciones por tensión en Medio Oriente y pone en duda la Finalissima España vs Argentina

La Federación de Fútbol de Catar anunció este domingo la suspensión de todas las competiciones deportivas en su territorio debido a la creciente inestabilidad en Medio Oriente, luego de los recientes ataques de Israel contra Irán registrados durante este fin de semana.

La decisión se tomó como una medida preventiva mientras se evalúa la evolución de la situación en la región y su posible impacto en la seguridad de jugadores, aficionados y delegaciones internacionales.

Uno de los eventos que podría verse afectado es la esperada Finalissima, el partido que enfrentaría a las selecciones de España y Argentina, campeonas de la Eurocopa y la Copa América, respectivamente.

Un evento internacional en incertidumbre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EFEdeportes/status/2028096126826524937?s=20&partner=&hide_thread=false #ÚLTIMAHORA | Catar anuncia que suspende todas las competiciones de fútbol. España y Argentina tenían previsto jugar allí la Finalissima el 27 de marzo pic.twitter.com/5F6CrERtTO — EFE Deportes (@EFEdeportes) March 1, 2026

El encuentro generaba gran expectativa en el calendario futbolístico internacional, ya que reúne a los campeones de Europa y América en un solo partido oficial organizado por las autoridades del fútbol mundial.

Sin embargo, la suspensión de actividades deportivas en Catar pone en duda la realización del compromiso en la fecha prevista, mientras las autoridades deportivas analizan posibles escenarios.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el partido será reprogramado, trasladado a otro país o aplazado indefinidamente.

Medida preventiva de Catar ante el clima regional

La federación explicó que la decisión responde a la necesidad de priorizar la seguridad ante la tensión geopolítica que se vive actualmente en Medio Oriente.

Las autoridades deportivas locales indicaron que continuarán monitoreando la situación antes de anunciar nuevas fechas o la reanudación de los torneos.

FUENTE: EFE