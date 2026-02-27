Champions League Deportes -  27 de febrero de 2026 - 11:41

Champions League: ¿cuándo se juegan los octavos de final?

De acuerdo con el calendario oficial de la UEFA Champions League, la gran final se jugará el 30 de mayo en el Puskás Aréna, ubicado en Hungría.

Puskás Aréna

Puskás Aréna, donde se jugó la final de la Champions League 2023. 

Getty Images
Ana Canto
Por Ana Canto

Tras conocerse los equipos para los octavos de final de la UEFA Champions League, los partidos de esta fase comenzarán el martes 10 de marzo con atractivos enfrentamientos como Galatasaray vs. Liverpool, Atlético de Madrid vs. Tottenham y Newcastle vs. Barcelona.

Resultados del sorteo de los octavos de la Champions League

Cruces definidos de la siguiente manera:

  • Paris Saint-Germain - Chelsea
  • Galatasaray - Liverpool
  • Real Madrid - Man City
  • Atalanta - Bayern
  • Newcastle - Barcelona
  • Atlético de Madrid - Tottenham
  • Bodø/Glimt - Sporting CP
  • Leverkusen - Arsenal
CHAMPIONS LEAGUE 2026 - OCTAVOS DE FINAL
Resultados del sorteo de los octavos de la Champions League.

Resultados del sorteo de los octavos de la Champions League.

Calendario de partidos

Partidos de ida

Martes 10 de marzo

  • Galatasaray - Liverpool
  • Atalanta - Bayern München
  • Atlético de Madrid - Tottenham
  • Newcastle - Barcelona

Miércoles 11 de marzo

  • Leverkusen - Arsenal (18:45)
  • Bodø/Glimt - Sporting CP
  • Paris Saint-Germain - Chelsea
  • Real Madrid - Man City

Partidos de vuelta

Martes 17 de marzo

  • Sporting CP - Bodø/Glimt (18:45)
  • Arsenal - Leverkusen
  • Chelsea - Paris Saint-Germain
  • Man City - Real Madrid

Miércoles 18 de marzo

  • Barcelona - Newcastle (18:45)
  • Bayern München - Atalanta
  • Liverpool - Galatasaray
  • Tottenham - Atlético de Madrid

Fechas de las siguientes fases

De acuerdo con el calendario oficial, los cuartos de final se disputarán los días 7, 8, 14 y 15 de abril. Las semifinales están programadas para el 28 y 29 de abril, así como el 5 y 6 de mayo.

La gran final se jugará el 30 de mayo en el Puskás Aréna, ubicado en Budapest, Hungría.

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: ¿Podrá Chiriquí remontar tras el dominio de Panamá Oeste?

Champions League: Real Madrid vs Manchester City y Barcelona vs Newcastle en octavos

La Fórmula 1 llega a Madrid en 2026: un circuito innovador que transformará la capital

Recomendadas

Más Noticias