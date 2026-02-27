Champions League: ¿cuándo se juegan los octavos de final?

Tras conocerse los equipos para los octavos de final de la UEFA Champions League, los partidos de esta fase comenzarán el martes 10 de marzo con atractivos enfrentamientos como Galatasaray vs. Liverpool, Atlético de Madrid vs. Tottenham y Newcastle vs. Barcelona.
- Paris Saint-Germain - Chelsea
- Galatasaray - Liverpool
- Real Madrid - Man City
- Atalanta - Bayern
- Newcastle - Barcelona
- Atlético de Madrid - Tottenham
- Bodø/Glimt - Sporting CP
- Leverkusen - Arsenal
Calendario de partidos
Partidos de ida
Martes 10 de marzo
- Galatasaray - Liverpool
- Atalanta - Bayern München
- Atlético de Madrid - Tottenham
- Newcastle - Barcelona
Miércoles 11 de marzo
- Leverkusen - Arsenal (18:45)
- Bodø/Glimt - Sporting CP
- Paris Saint-Germain - Chelsea
- Real Madrid - Man City
Partidos de vuelta
Martes 17 de marzo
- Sporting CP - Bodø/Glimt (18:45)
- Arsenal - Leverkusen
- Chelsea - Paris Saint-Germain
- Man City - Real Madrid
Miércoles 18 de marzo
- Barcelona - Newcastle (18:45)
- Bayern München - Atalanta
- Liverpool - Galatasaray
- Tottenham - Atlético de Madrid
Fechas de las siguientes fases
De acuerdo con el calendario oficial, los cuartos de final se disputarán los días 7, 8, 14 y 15 de abril. Las semifinales están programadas para el 28 y 29 de abril, así como el 5 y 6 de mayo.
La gran final se jugará el 30 de mayo en el Puskás Aréna, ubicado en Budapest, Hungría.