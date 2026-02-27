Panamá Nacionales -  27 de febrero de 2026 - 11:26

MIDES abre inscripciones del programa "100 cupos pa' seguir pa' lante": requisitos y cupos

Jóvenes de 14 a 17 años que están fuera del sistema escolar aún pueden inscribirse en el programa “100 cupos pa’ seguir pa’ lante” del MIDES.

MIDES abre matrícula del programa "100 cupos pa' seguir pa' lante"

@MIDES
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que continúa abierta la matrícula para que jóvenes entre 14 y 17 años que están fuera del sistema educativo puedan inscribirse en el programa “100 cupos pa’ seguir pa’ lante”.

La iniciativa permite a los adolescentes ingresar al Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA), donde reciben acompañamiento educativo y formación para retomar su camino académico y personal.

Programa del MIDES dura dos años e incluye talleres vocacionales

Ivis Snyder, coordinadora nacional de Juventud del MIDES, explicó que el programa se desarrolla durante dos años y ofrece a los participantes la oportunidad de culminar sus estudios de premedia.

Además, los jóvenes reciben talleres vocacionales en áreas como:

  • Chapistería
  • Modistería
  • Cocina y protocolo
  • Mecánica
  • Construcción, entre otros oficios

El objetivo es brindar herramientas que faciliten la reinserción educativa y oportunidades laborales para adolescentes que han quedado fuera del sistema escolar.

Jornada de orientación este sábado

Como parte del proceso de inscripción, se realizará una jornada de orientación este sábado 28 de febrero, dirigida a jóvenes interesados y a sus familiares.

Las personas que deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse a los teléfonos:

Las autoridades reiteraron el llamado a aprovechar esta oportunidad que busca reducir la deserción escolar y ofrecer nuevas oportunidades de formación a la juventud panameña.

