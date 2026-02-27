Tercer pago de PASE-U: todos los centros de cobro del IFARHU para este sábado

El operativo del tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) se traslada este sábado 28 de febrero de 2026 a diversos puntos de la capital y la región bocatoreña para garantizar el cobro de las becas escolares.

Tercer pago de PASE-U: centros de cobros en Panamá Este

Para la jornada de este sábado, las autoridades han habilitado puntos de atención específicos en la periferia de la capital.

En el sector de Panamá Este, el proceso se concentrará en el corregimiento de Pedregal, donde los padres de familia y acudientes deberán acudir a los centros escolares seleccionados según el cronograma oficial del tercer pago de PASE-U.

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "Todo listo para iniciar pagos del PASE-U en Bocas del Toro y Kankintú El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que ya está todo preparado para dar inicio a la sexta semana de pagos del programa PASE-U en la provincia de Bocas del Toro y el distrito de Kankintú, jornada que se desarrollará del 28 de febrero al 4 de marzo. Durante estos días, estudiantes y acudientes podrán hacer efectivo el cobro del beneficio en los puntos habilitados en Bocas del Toro, específicamente en los distritos de Changuinola, Chiriquí Grande, Isla Colón y Almirante, así como en Kankintú, garantizando así que el apoyo económico llegue a quienes más lo necesitan. Con esta jornada, el IFARHU continúa avanzando en el cumplimiento del calendario establecido, reafirmando su compromiso con la educación y el respaldo a miles de estudiantes panameños." View this post on Instagram

Tercer pago de PASE-U: Operativo en Bocas del Toro

En la provincia de Bocas del Toro, el despliegue para el tercer pago de PASE-U será masivo y abarcará múltiples agencias regionales para mayor comodidad de los estudiantes y sus familias.

Los puntos de pago están distribuidos de la siguiente manera:

Changuinola: Corregimiento de Las Delicias.

Isla Colón: Corregimientos de Bastimentos, Bocas del Toro, Tierra Oscura, San Cristóbal y Punta Laurel.

Chiriquí Grande: Distritos de Jironday y Chiriquí Grande.

Almirante: Se atenderá a los estudiantes de todo el distrito.

El IFARHU recomienda a la población asistir puntualmente a sus respectivas sedes dentro del horario establecido para asegurar el cobro de este importante beneficio económico estudiantil.