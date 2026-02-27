Tercer pago de PASE-U: todos los centros de cobro del IFARHU para este sábado

El operativo del tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) se traslada este sábado 28 de febrero de 2026 a diversos puntos de la capital y la región bocatoreña para garantizar el cobro de las becas escolares.
Tercer pago de PASE-U: centros de cobros en Panamá Este
Para la jornada de este sábado, las autoridades han habilitado puntos de atención específicos en la periferia de la capital.
En el sector de Panamá Este, el proceso se concentrará en el corregimiento de Pedregal, donde los padres de familia y acudientes deberán acudir a los centros escolares seleccionados según el cronograma oficial del tercer pago de PASE-U.
Conoce aquí los centros educativos donde se realizarán los pagos: Calendario de tercer pago de PASE-U
Tercer pago de PASE-U: Operativo en Bocas del Toro
En la provincia de Bocas del Toro, el despliegue para el tercer pago de PASE-U será masivo y abarcará múltiples agencias regionales para mayor comodidad de los estudiantes y sus familias.
Los puntos de pago están distribuidos de la siguiente manera:
-
Changuinola: Corregimiento de Las Delicias.
Isla Colón: Corregimientos de Bastimentos, Bocas del Toro, Tierra Oscura, San Cristóbal y Punta Laurel.
Chiriquí Grande: Distritos de Jironday y Chiriquí Grande.
Almirante: Se atenderá a los estudiantes de todo el distrito.
El IFARHU recomienda a la población asistir puntualmente a sus respectivas sedes dentro del horario establecido para asegurar el cobro de este importante beneficio económico estudiantil.