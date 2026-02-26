Panamá Nacionales -  26 de febrero de 2026 - 09:07

Tercer pago de PASE-U: conoce los centros de cobro del IFARHU para el viernes 27 de febrero

El proceso de pago del tercer pago de PASE-U continúa en las provincias de Panamá y Chiriquí, brindando apoyo económico a los estudiantes locales.

El operativo para el tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) se traslada este viernes 27 de febrero de 2026 a nuevos puntos de atención en la capital y el interior, manteniendo un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Tercer pago de PASE-U: distribución en la capital y San Miguelito

La jornada del tercer pago de PASE-U se desplegará en sectores estratégicos de la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito. Los acudientes deben acudir a los centros escolares designados en los siguientes corregimientos:

  • Panamá Este: Tocumen, Las Mañanitas y Pedregal.
  • Panamá Centro: San Francisco, Betania, Calidonia y Pueblo Nuevo.
  • San Miguelito: Rufina Alfaro y Omar Torrijos Herrera.
  • Panamá Norte: Corregimiento de Caimitillo.

Es fundamental que los padres de familia porten la cédula de identidad del estudiante y la propia para agilizar el trámite. Este tercer pago de PASE-U busca garantizar que el beneficio llegue de manera efectiva a los alumnos que han cumplido con los requisitos de asistencia y calificaciones durante el año escolar.

Conoce aquí los centros educativos donde se realizarán los pagos: Calendario de tercer pago de PASE-U

Centros de cobro de PASE-U en la provincia de Chiriquí

En el interior del país, el IFARHU ha coordinado la entrega del tercer pago de PASE-U en la provincia de Chiriquí, abarcando múltiples jurisdicciones de manera simultánea. Los beneficiarios podrán realizar el cobro en:

Distrito de David

  • Distrito de Alanje
  • Distrito de Boquerón
  • Distrito de Bugaba

Las autoridades reiteran que el horario de atención para recibir el tercer pago de PASE-U será estrictamente de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Se recomienda a la población asistir temprano y seguir las indicaciones del personal de salud y seguridad en cada plantel para mantener el orden durante este importante proceso de apoyo educativo.

