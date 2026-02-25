Tercer pago de PASE-U: conoce los centros de cobro del IFARHU para el jueves 26 de febrero

El jueves 26 de febrero de 2026 se realizará el tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en diversas zonas del país, cubriendo puntos estratégicos desde Panamá Este hasta la provincia de Chiriquí.
Tercer pago de PASE-U: Puntos de atención en la capital
Para esta jornada, la entrega de beneficios se ha organizado por sectores para facilitar el flujo de acudientes. Los puntos de cobro para el tercer pago de PASE-U en la zona metropolitana son:
-
Panamá Este: corregimiento de Tocumen.
Panamá Centro: corregimientos de Santa Ana, Calidonia, San Felipe y Curundú.
Panamá Norte: corregimiento de de Chilibre.
San Miguelito: corregimientos de Belisario Porras y Omar Torrijos Herrera.
Conoce aquí los centros educativos donde se realizarán los pagos: Calendario de tercer pago de PASE-U
Tercer pago de PASE-U: Interior y horarios
En el interior de la república, el operativo se concentrará en áreas específicas de la provincia chiricana. Las sedes establecidas para el tercer pago de PASE-U son las siguientes:
-
Provincial de Chiriquí: Distrito de David y Bugaba.
El horario de atención para todos los centros mencionados será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. El IFARHU recomiendan verificar el centro educativo exacto asignado como sede dentro de su corregimiento antes de asistir. Este tercer pago de PASE-U representa el último desembolso del periodo escolar actual, fundamental para los gastos de cierre de año.