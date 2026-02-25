Tercer pago de PASE-U: conoce los centros de cobro del IFARHU para el jueves 26 de febrero

El jueves 26 de febrero de 2026 se realizará el tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) en diversas zonas del país, cubriendo puntos estratégicos desde Panamá Este hasta la provincia de Chiriquí.

También te puede interesar: Tercer pago de PASE-U: estos son los centros de cobro del IFARHU para el miércoles 25 de febrero

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

PASE U 6 El IFARHU da conocer los centros de pago para el jueves 26 de febrero. IFARHU

Tercer pago de PASE-U: Puntos de atención en la capital

Para esta jornada, la entrega de beneficios se ha organizado por sectores para facilitar el flujo de acudientes. Los puntos de cobro para el tercer pago de PASE-U en la zona metropolitana son:

Panamá Este: corregimiento de Tocumen.

Panamá Centro: corregimientos de Santa Ana, Calidonia, San Felipe y Curundú.

Panamá Norte: corregimiento de de Chilibre.

San Miguelito: corregimientos de Belisario Porras y Omar Torrijos Herrera.

Conoce aquí los centros educativos donde se realizarán los pagos: Calendario de tercer pago de PASE-U

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), avanza con los pagos del PASE-U en Panamá." View this post on Instagram

Tercer pago de PASE-U: Interior y horarios

En el interior de la república, el operativo se concentrará en áreas específicas de la provincia chiricana. Las sedes establecidas para el tercer pago de PASE-U son las siguientes:

Provincial de Chiriquí: Distrito de David y Bugaba.

El horario de atención para todos los centros mencionados será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. El IFARHU recomiendan verificar el centro educativo exacto asignado como sede dentro de su corregimiento antes de asistir. Este tercer pago de PASE-U representa el último desembolso del periodo escolar actual, fundamental para los gastos de cierre de año.