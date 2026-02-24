MEF aclara que el CEPADEM no vence y habilitará reclamo del CEPANIM desde abril

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá ( MEF ) informó a los jubilados beneficiarios que el Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPADEM) no tiene fecha de vencimiento y que, una vez reclamado, otorga el derecho a recibir el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM).

Los detalles fueron compartidos por la viceministra del MEF, Eida Gabriela Sáiz, quien explicó que la entidad trabaja para que, a partir de abril, los ciudadanos puedan acceder a la plataforma digital destinada al reclamo del CEPANIM, cuyo retiro está previsto desde junio de 2026.

El MEF reiteró que, para formar parte de la base de datos del CEPANIM, los beneficiarios que aún no hayan cobrado el CEPADEM deberán retirarlo previamente, ya que este constituye el acceso al segundo certificado. Con este procedimiento, la información del beneficiario quedará registrada en la base de datos de la entidad.

En caso de fallecimiento del beneficiario, el derecho al pago no se pierde. El beneficio podrá ser reclamado por el cónyuge sobreviviente o por los hijos, quienes deberán presentar la documentación que acredite el parentesco y el acta de defunción.

De acuerdo con la entidad, cerca de 424,596 panameños podrán cobrar el CEPANIM, por un monto total estimado de B/.250 millones.