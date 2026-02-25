Regreso a clases: Parque Summit anuncia actividades con juegos y aventuras para la familia

El Parque Summit informó que ofrecerá diversas actividades recreativas y educativas dirigidas a niños y niñas previo al regreso a clases, este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Veranito para niños en el Parque Summit
Sábado 28 de febrero
Granjita interactiva
- Conexión animal para niños y familia
- Aprendizaje, empatía y bienestar animal
Domingo 1 de marzo
- Tirolesa, pared de escalar, parque de cuerda, experiencia sorpresa.
- Mundo de inflables secos y acuáticos.
Durante ambos días
- Ruta de la aventura y recorridos guiados
- Charlas, trivias y premios en recintos de fauna
- Pasillo gastronómico, gift shop venta de plantas, música y arte
Las actividades tienen como objetivo promover la educación ambiental y enseñar a los más pequeños sobre la conservación de la vida silvestre en Panamá, mediante experiencias recreativas y de aprendizaje en contacto con la naturaleza.