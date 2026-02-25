Panamá Entretenimiento -  25 de febrero de 2026 - 11:31

Regreso a clases: Parque Summit anuncia actividades con juegos y aventuras para la familia

Las actividades en el Parque Summit tienen como objetivo promover la educación ambiental en los niños antes del regreso a clases.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Parque Summit informó que ofrecerá diversas actividades recreativas y educativas dirigidas a niños y niñas previo al regreso a clases, este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

La participación en las actividades estará incluida dentro del costo regular de entrada al parque.

Veranito para niños en el Parque Summit

Sábado 28 de febrero

Granjita interactiva

  • Conexión animal para niños y familia
  • Aprendizaje, empatía y bienestar animal

Domingo 1 de marzo

  • Tirolesa, pared de escalar, parque de cuerda, experiencia sorpresa.
  • Mundo de inflables secos y acuáticos.

Durante ambos días

  • Ruta de la aventura y recorridos guiados
  • Charlas, trivias y premios en recintos de fauna
  • Pasillo gastronómico, gift shop venta de plantas, música y arte

Las actividades tienen como objetivo promover la educación ambiental y enseñar a los más pequeños sobre la conservación de la vida silvestre en Panamá, mediante experiencias recreativas y de aprendizaje en contacto con la naturaleza.

