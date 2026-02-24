Panamá Nacionales -  24 de febrero de 2026 - 11:08

Regreso a clases 2026: MEDUCA listo para iniciar el año escolar este 2 de marzo

El calendario oficial del MEDUCA marca el próximo lunes como el inicio del primer trimestre en todos los centros educativos.

MEDUCA inicia cuenta regresiva para el regreso a clases 2026.

MEDUCA
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El próximo lunes 2 de marzo de 2026 inicia oficialmente el año escolar en Panamá para los centros educativos oficiales y particulares. Miles de estudiantes y docentes retornarán a las aulas para dar comienzo al primer trimestre, que se extenderá hasta el viernes 5 de junio, según lo establecido en el calendario escolar del Ministerio de Educación (MEDUCA).

El gobierno a señalado que un 99,5% de las escuelas están listas para iniciar el año lectivo de manera presencial.

Estructura del Calendario Escolar 2026

El año lectivo está diseñado para cumplir con los días de clases reglamentarios, distribuidos en tres periodos principales:

  • Primer Trimestre: Del 2 de marzo al 5 de junio. El receso escolar para los estudiantes será del 8 al 12 de junio.

  • Segundo Trimestre: Inicia el lunes 15 de junio y culmina el viernes 11 de septiembre. El periodo de vacaciones de mitad de año será del 14 al 18 de septiembre.

  • Tercer Trimestre: Comenzará el lunes 21 de septiembre y finalizará el viernes 18 de diciembre.

