Regreso a clases 2026: MEDUCA listo para iniciar el año escolar este 2 de marzo

El próximo lunes 2 de marzo de 2026 inicia oficialmente el año escolar en Panamá para los centros educativos oficiales y particulares. Miles de estudiantes y docentes retornarán a las aulas para dar comienzo al primer trimestre, que se extenderá hasta el viernes 5 de junio, según lo establecido en el calendario escolar del Ministerio de Educación (MEDUCA).