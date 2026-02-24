Regreso a clases 2026: MEDUCA listo para iniciar el año escolar este 2 de marzo

El próximo lunes 2 de marzo de 2026 inicia oficialmente el año escolar en Panamá para los centros educativos oficiales y particulares. Miles de estudiantes y docentes retornarán a las aulas para dar comienzo al primer trimestre, que se extenderá hasta el viernes 5 de junio, según lo establecido en el calendario escolar del Ministerio de Educación (MEDUCA).
Estructura del Calendario Escolar 2026
El año lectivo está diseñado para cumplir con los días de clases reglamentarios, distribuidos en tres periodos principales:
-
Primer Trimestre: Del 2 de marzo al 5 de junio. El receso escolar para los estudiantes será del 8 al 12 de junio.
Segundo Trimestre: Inicia el lunes 15 de junio y culmina el viernes 11 de septiembre. El periodo de vacaciones de mitad de año será del 14 al 18 de septiembre.
Tercer Trimestre: Comenzará el lunes 21 de septiembre y finalizará el viernes 18 de diciembre.