Panamá Nacionales -  20 de febrero de 2026 - 11:01

PROVEL 2026: MEDUCA abre postulaciones para el Concurso de Nombramiento

El MEDUCA informó que inició el proceso de postulación para el Concurso de Nombramiento PROVEL 2026.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que desde el viernes 20 hasta el sábado 21 de febrero de 2026 se llevará a cabo el proceso de postulación para el Concurso de Nombramiento correspondiente al año escolar 2026, a través de la plataforma PROVEL.

Concurso de nombramientos PROVEL 2026

Requisitos

  • Certificado de salud física expedido por un médico general o especialista.
  • Certificado de salud mental emitido por un psiquiatra.
  • Certificado de información y antecedentes personales expedido por la Dirección de Investigación Judicial.
  • Los documentos que se envíen deberán estar en formato PDF y no exceder los 600 KB.

Para más información, puede acceder al sitio web oficial del MEDUCA en la sección Concurso por Nombramiento – PROVEL: https://www.meduca.gob.pa/ .

