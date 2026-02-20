PROVEL 2026: MEDUCA abre postulaciones para el Concurso de Nombramiento

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que desde el viernes 20 hasta el sábado 21 de febrero de 2026 se llevará a cabo el proceso de postulación para el Concurso de Nombramiento correspondiente al año escolar 2026, a través de la plataforma PROVEL.
Concurso de nombramientos PROVEL 2026
Requisitos
- Certificado de salud física expedido por un médico general o especialista.
- Certificado de salud mental emitido por un psiquiatra.
- Certificado de información y antecedentes personales expedido por la Dirección de Investigación Judicial.
- Los documentos que se envíen deberán estar en formato PDF y no exceder los 600 KB.
Para más información, puede acceder al sitio web oficial del MEDUCA en la sección Concurso por Nombramiento – PROVEL: https://www.meduca.gob.pa/ .