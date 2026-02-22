Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste vs. Chiriquí, calendario y horarios de la Serie Final

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) informó que Panamá Oeste recibirá este martes 24 de febrero a Chiriquí en el inicio de la Serie Final del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros, en el Estadio Mariano Rivera, desde las 8:00 p.m.
El miércoles 25 de febrero, Panamá Oeste volverá a recibir a Chiriquí en el Estadio Mariano Rivera desde las 8:00 p.m. El jueves 26 será día de viaje, mientras que los partidos del viernes 27 y sábado 28 se jugarán en el Estadio Kenny Serracín, en la ciudad de David, a partir de las 7:00 p.m.
De ser necesarios los juegos cinco, seis y siete, estos se realizarían en el Estadio Nacional Rod Carew los días 2, 3 y 4 de marzo, contemplando el domingo 1 de marzo como jornada de viaje o descanso.
Precios de la serie final del Béisbol Juvenil 2026
- General: B/. 6.00
- Jubilados y niños (6 a 11 años): B/. 3.00
- Niños (hasta 5 años): gratis