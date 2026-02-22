Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste vs. Chiriquí, calendario y horarios de la Serie Final

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) informó que Panamá Oeste recibirá este martes 24 de febrero a Chiriquí en el inicio de la Serie Final del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil , Copa Caja de Ahorros, en el Estadio Mariano Rivera, desde las 8:00 p.m.

Los Vaqueros vencieron a Panamá Metro en cuatro juegos a uno, mientras que Chiriquí dominó a Coclé en cuatro juegos a dos, dejando listo el escenario para la final, que se disputará al mejor de siete partidos.

serie final 2026 Calendario de la serie final del Béisbol Juvenil 2026. FEDEBEIS

El miércoles 25 de febrero, Panamá Oeste volverá a recibir a Chiriquí en el Estadio Mariano Rivera desde las 8:00 p.m. El jueves 26 será día de viaje, mientras que los partidos del viernes 27 y sábado 28 se jugarán en el Estadio Kenny Serracín, en la ciudad de David, a partir de las 7:00 p.m.

De ser necesarios los juegos cinco, seis y siete, estos se realizarían en el Estadio Nacional Rod Carew los días 2, 3 y 4 de marzo, contemplando el domingo 1 de marzo como jornada de viaje o descanso.

Precios de la serie final del Béisbol Juvenil 2026