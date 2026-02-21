Muere Willie Colón, leyenda de la salsa y creador de clásicos como Idilio

El mundo de la música latina está de luto. Este sábado se confirmó el fallecimiento del emblemático trombonista, compositor e intérprete Willie Colón , reconocido por su influencia en la salsa y por interpretar éxitos que marcaron a varias generaciones.

El artista murió a los 75 años, según se informó, tras enfrentar complicaciones de salud. Su partida ha generado reacciones de fanáticos y figuras de la música latina que recuerdan su legado dentro del género.

Muere Willie Colón, leyenda de la salsa

A lo largo de su carrera, Willie Colón se consolidó como uno de los músicos más influyentes de la salsa, participando en producciones y colaboraciones que ayudaron a expandir el género a nivel internacional.

Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de íconos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana', falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud.

Fuente: EFE

Foto: @AFPespanol pic.twitter.com/wsWK9LqOar — Telemetro Reporta (@TReporta) February 21, 2026

Entre sus interpretaciones más recordadas destacan canciones como Idilio y Gitana, temas que continúan siendo referentes dentro del repertorio salsero.

Su estilo musical, caracterizado por la fuerza del trombón y letras que conectaban con el público latino, lo convirtió en una figura clave en la evolución de la salsa desde la década de 1970.

Reacciones y legado

Tras conocerse la noticia, seguidores y artistas han comenzado a recordar el impacto del músico en la historia de la música latina.

El legado de Willie Colón queda marcado por décadas de éxitos, colaboraciones memorables y un aporte fundamental al desarrollo y popularización de la salsa en América Latina y el mundo.

FUENTE: EFE