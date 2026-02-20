Estados Unidos Entretenimiento -  20 de febrero de 2026 - 17:16

Rubén Blades envía mensaje a Willie Colón tras su hospitalización en Nueva York

El músico panameño expresó sus deseos de pronta recuperación a Willie Colón para su colega y amigo, quien fue trasladado de urgencia a un hospital.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El reconocido salsero Willie Colón fue ingresado de emergencia al Lawrence Hospital, en Nueva York, debido a aparentes problemas respiratorios, según informaciones difundidas en internet.

Ante la noticia, el cantante y compositor panameño Rubén Blades publicó un mensaje de apoyo dirigido a su colega, con quien ha compartido escenarios y proyectos dentro de la música latina.

Rubén Blades reacciona a la hospitalización de Willie Colón

“Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente. A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento.” Rubén Blades. “Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente. A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento.” Rubén Blades.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud del músico, mientras seguidores y figuras del mundo artístico continúan enviando mensajes de solidaridad y buenos deseos para su recuperación.

