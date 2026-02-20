MINSA: Panamá sin sarampión desde 1995 y refuerza vacunación

Minsa ha aplicado más de 7 millones de dosis

Desde noviembre de 1995, Panamá no registra casos de sarampión, gracias al sistema de vigilancia epidemiológica que mantiene el Ministerio de Salud de Panamá ( MINSA ) a través de su Departamento de Epidemiología.

La coordinadora general del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Itzel de Hewitt, informó que en el país se han aplicado más de 7 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión, en una población aproximada de cuatro millones de habitantes.

Vacunación, clave para evitar casos importados

La funcionaria destacó que la vacunación continua ha sido una de las estrategias más efectivas para prevenir la enfermedad en el país, con el objetivo de evitar tanto casos importados como autóctonos.

Ante la alerta por sarampión en la Región de las Américas, el Minsa está ofreciendo de manera gratuita la vacuna a las personas que solicitan el Certificado Internacional de Vacunación, junto con la vacuna contra la fiebre amarilla requerida para viajar a ciertos destinos.

Recomendaciones para viajeros

Según explicó Hewitt, en 2026 se celebrará la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, países donde actualmente se reporta la mayor cantidad de casos de sarampión.

Por ello, el Ministerio de Salud emitió lineamientos a agencias de viajes para que orienten a quienes planean viajar a estos destinos a aplicarse la vacuna contra el sarampión, aunque esta no es obligatoria.

Cobertura de vacunación en Panamá

Históricamente, Panamá mantiene altas coberturas de vacunación, que oscilan entre el 80 % y el 94 % en la primera dosis aplicada a niños. En la segunda dosis, la cobertura disminuye ligeramente, principalmente en menores de cuatro años.

En la población adulta, la vacuna se aplica hasta los 64 años.

Jornadas de vacunación y medidas preventivas

El Minsa sigue los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, fortaleciendo la vacunación de rutina mediante diversas acciones:

Vacunación al personal que labora en aeropuertos y puertos.

Aplicación de vacunas en empresas que brindan servicios al público.

Jornadas de vacunación en centros comerciales, terminales de transporte, giras y ferias.

Oferta de la vacuna contra el sarampión a viajeros que acuden a aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla.

Estas estrategias buscan mantener a Panamá libre de sarampión y prevenir la reintroducción de la enfermedad en el país.